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تقليد أمريكي.. الرئيس بايدن يعفو عن الديكين الروميين الأبيضين في حديقة الورود بالبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر عفوًا عن الديكين الروميين الأبيضين من ولاية إنديانا بيانت بيتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، بتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.

بايدن قال: "بدلًا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما التعزيزات"، وذلك في إشارة للقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.

وقال: "من المهم أن نستمر في التقاليد كهذه لتذكيرنا كيف أن هناك نورًا وأملًا وتقدمًا من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".

وكان الديكان يتجولان بحرية في الحديقة؛ حيث تفوح رائحة عصير التفاح الساخن.

وعزفت فرقة موسيقية ألحانًا مرتبطة بالطيور؛ منها "فري بيرد" و"بيرد لاند"، وهي من أعمال فرقة ويذر ريبورت، أمام حشد من موظفي البيت الأبيض وأطفالهم.

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تقليد أمريكي.. الرئيس بايدن يعفو عن الديكين الروميين الأبيضين في حديقة الورود بالبيت الأبيض
سبق

الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر عفوًا عن الديكين الروميين الأبيضين من ولاية إنديانا بيانت بيتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، بتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.

بايدن قال: "بدلًا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما التعزيزات"، وذلك في إشارة للقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.

وقال: "من المهم أن نستمر في التقاليد كهذه لتذكيرنا كيف أن هناك نورًا وأملًا وتقدمًا من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".

وكان الديكان يتجولان بحرية في الحديقة؛ حيث تفوح رائحة عصير التفاح الساخن.

وعزفت فرقة موسيقية ألحانًا مرتبطة بالطيور؛ منها "فري بيرد" و"بيرد لاند"، وهي من أعمال فرقة ويذر ريبورت، أمام حشد من موظفي البيت الأبيض وأطفالهم.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
10:14 AM

تقليد أمريكي.. الرئيس بايدن يعفو عن الديكين الروميين الأبيضين في حديقة الورود بالبيت الأبيض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر عفوًا عن الديكين الروميين الأبيضين من ولاية إنديانا بيانت بيتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، بتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.

بايدن قال: "بدلًا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما التعزيزات"، وذلك في إشارة للقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.

وقال: "من المهم أن نستمر في التقاليد كهذه لتذكيرنا كيف أن هناك نورًا وأملًا وتقدمًا من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".

وكان الديكان يتجولان بحرية في الحديقة؛ حيث تفوح رائحة عصير التفاح الساخن.

وعزفت فرقة موسيقية ألحانًا مرتبطة بالطيور؛ منها "فري بيرد" و"بيرد لاند"، وهي من أعمال فرقة ويذر ريبورت، أمام حشد من موظفي البيت الأبيض وأطفالهم.

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