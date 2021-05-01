النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالإشارة.. شاهد حملة لمتدربين صم بـ"اتصالات الرياض" توعي باللقاح

فيما أشاد "الغفيلي" بالتنظيم الرائع والاستقبال الحافل الذي حُظي به الفريق

بمبادرة رائعة من إدارة أنشطة المتدربين وقسم التقنية الخاصة في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، قام عدد من متدربي الكلية من فئة الصم بحملة توعوية لأهمية أخذ لقاح كورونا باستخدام لغة الإشارة.

وقدم رائد الغفيلي مدير إدارة الأنشطة، شكره وتقديره لوزارة الصحة ممثلة في الوكيل المساعد للتواصل والعلاقات مشعل الربيعان ونبيل العبودي من إدارة الإعلام في الوكالة على جهودهما في تسهيل مهمة المتدربين والمشرفين في زيارتهم لمركز المعارض وتصوير فيديو توعوي قصير موجه لفئة الصم الغالية.

كما أشاد "الغفيلي" بالتنظيم الرائع والاستقبال الحافل الذي حظي به الفريق أثناء زيارته للمركز والذي يعكس اهتمام وزارة الصحة بحملة أخذ اللقاح امتثالاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي صحة المواطن والمقيم أهمية كبيرة وأصبحت مضرباً للمثل على مستوى العالم أجمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالإشارة.. شاهد حملة لمتدربين صم بـ"اتصالات الرياض" توعي باللقاح
سبق

بمبادرة رائعة من إدارة أنشطة المتدربين وقسم التقنية الخاصة في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، قام عدد من متدربي الكلية من فئة الصم بحملة توعوية لأهمية أخذ لقاح كورونا باستخدام لغة الإشارة.

وقدم رائد الغفيلي مدير إدارة الأنشطة، شكره وتقديره لوزارة الصحة ممثلة في الوكيل المساعد للتواصل والعلاقات مشعل الربيعان ونبيل العبودي من إدارة الإعلام في الوكالة على جهودهما في تسهيل مهمة المتدربين والمشرفين في زيارتهم لمركز المعارض وتصوير فيديو توعوي قصير موجه لفئة الصم الغالية.

كما أشاد "الغفيلي" بالتنظيم الرائع والاستقبال الحافل الذي حظي به الفريق أثناء زيارته للمركز والذي يعكس اهتمام وزارة الصحة بحملة أخذ اللقاح امتثالاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي صحة المواطن والمقيم أهمية كبيرة وأصبحت مضرباً للمثل على مستوى العالم أجمع.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
12:29 AM

بالإشارة.. شاهد حملة لمتدربين صم بـ"اتصالات الرياض" توعي باللقاح

فيما أشاد "الغفيلي" بالتنظيم الرائع والاستقبال الحافل الذي حُظي به الفريق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
196

بمبادرة رائعة من إدارة أنشطة المتدربين وقسم التقنية الخاصة في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، قام عدد من متدربي الكلية من فئة الصم بحملة توعوية لأهمية أخذ لقاح كورونا باستخدام لغة الإشارة.

وقدم رائد الغفيلي مدير إدارة الأنشطة، شكره وتقديره لوزارة الصحة ممثلة في الوكيل المساعد للتواصل والعلاقات مشعل الربيعان ونبيل العبودي من إدارة الإعلام في الوكالة على جهودهما في تسهيل مهمة المتدربين والمشرفين في زيارتهم لمركز المعارض وتصوير فيديو توعوي قصير موجه لفئة الصم الغالية.

كما أشاد "الغفيلي" بالتنظيم الرائع والاستقبال الحافل الذي حظي به الفريق أثناء زيارته للمركز والذي يعكس اهتمام وزارة الصحة بحملة أخذ اللقاح امتثالاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي صحة المواطن والمقيم أهمية كبيرة وأصبحت مضرباً للمثل على مستوى العالم أجمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,475
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,841
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,743

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة