"أنت القمة وهم العشرين".. كاريزما ولي العهد تجذب الأنظار وبوصلة الحضور تتجه نحوه

احتفاء المغردين بالأمير على "تويتر" يصعد للترند

"أنت القمة وهم العشرين".. هكذا علق المغردون على الصورة التذكارية لقادة العشرين قبل انطلاق القمة، والتي توسط فيها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زعماء وقادة الدول والمنظمات المشاركة.



ورافقت عدسات الكاميرات الأمير محمد بن سلمان لتظهر أحاديثه الباسمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغيرهما من القادة. وأظهرت بعض اللقطات حرص "ترامب" على تجاذب أطرف الحديث مع الأمير الشاب أثناء التقاط الصورة التذكارية.



وفاضت قريحة المغردين معبرين عن سعادتهم وفخرهم بكاريزما الأمير وطلّته عبر وسم #محمد_بن_سلمان_في_قمه_العشرين، الذي تصدر الترند بأكثر من 50 ألف تغريدة حتى وقت كتابة هذه السطور؛ فكتب عبدالله المقبل في كلمات معبرة تلخص الحدث وتصف الأمير: "أنت القمة.. وهم العشرين".



وقال المغرد أحمد الثويقب تعبيراً عن اتجاه بوصلة الحضور نحو ولي العهد دائماً: "في كل قمة دولية الحدث الأبرز هو حضور القائد المُلهم".



فيما كتب مغرد آخر مستعيناً بكلمات لولي العهد: "عندما ترى موقع محمد بن سلمان بمقدمة زعماء العالم، تستذكر حديثه قبل أيام عن السعودية: (لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات، مهما كانت الظروف والتحديات).. الصدارة تخلق فخر السعوديين بوطنهم، وتصنع محبتهم لأميرهم المُلهِم".



وعلق عبدالرحمن اللاحم على الصورة التذكارية قائلاً: "هذا هو الوطن الذي تفخر به وتباهي به هذه الدنيا.. هذه السعودية التي أصبحت محط أنظار الأرض؛ شيء يرفع الرأس ويدعو للفخر".



وأشاد مغرد ثان بهيبة وشموخ ولي العهد، بقوله: "شامخ كطويق يضعنا دائماً في مقدمة مصاف دول العالم، وعينه لا ترى إلا عنان السماء".



بينما تساءل المغرد عيد الحويطي كيف سيعلق إعلام الفتن على صورة ولي العهد متوسطاً قادة العالم؟: "نشوف وش يقولون عن هذه صورة.. صورة تخرس زيف والكذب.. قائد في القمة الهرم سياسي والاقتصادي رجل وصل القمة بدون منازع، سقطت الأقنعة بهذه صورة صدمة قوية لقنوات الفتن، ضربة في نصف الجبهة للمطبلين ضد المملكة العربية السعودية".