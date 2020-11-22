ترقية الدكتور الأحمدي إلى مرتبة "أستاذ" بالجامعة الإسلامية

أصدر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قرارًا بترقية الدكتور علي بن حسن الأحمدي، إلى مرتبة أستاذ في تخصص المناهج وطرق تدريس العلوم بقسم التربية. الأستاذ الدكتور علي الأحمدي له العديد من الإسهامات العلمية والبحثية في مجال التخصص، وشارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات والمحاضرات العلمية، والمجتمعية وعضو تنفيذي في فرع الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بمنطقة المدينة المنورة وجمعيات علمية أخرى.