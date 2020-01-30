رعب "كورونا".. "إيكيا" تغلق مؤقتًا جميع متاجرها في الصين

إجمالي المصابين بالفيروس 7711 توفي منهم 170 شخصًا

أغلقت شبكة "إيكيا" لتوزيع المفروشات مؤقتًا جميعَ متاجرها في الصين؛ بسبب انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس: "بعد تعليق بعض مراكز التسوق وتقليل ساعات العمل، قررت إيكيا إيقاف جميع المتاجر غير المتصلة بالإنترنت مؤقتًا في الصين؛ اعتبارًا من 30 يناير 2020".

وأضافت: سيتم الإعلان عن وقت استئناف عمل المنافذ بشكل منفصل.

وبحسب "روسيا اليوم"، توزع "إيكيا" منتجاتها في الصين من خلال 30 متجرًا تضم 14000 موظف، وقبل أسبوع تم إغلاق أول متجر للشركة في مقاطعة ووهان، التي بدأ منها انتشار هذا الفيروس، وفرضت الشركة أيضًا حظرًا مؤقتًا على سفر موظفيها في رحلات عمل من وإلى هذا البلد.

ويوم الأربعاء، أعلنت شركة Ingka، التي تدير 90% من جميع متاجر "إيكيا" الكبرى، الإغلاق المؤقت لنصف متاجر السلسلة في الصين.

وبحلول اليوم الخميس، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في الصين 7711، توفي منهم 170 شخصًا.

وفي 31 ديسمبر 2019، أخطرت الصين منظمة الصحة العالمية (WHO)، بنوع غير معروف من الالتهاب الرئوي في ووهان، وهو مركز تجاري وصناعي كبير يبلغ عدد سكانه أكثر من 11 مليون شخص. وفي 7 يناير، صار من الممكن تحديد العامل المسبِّب للإصابة بفيروس "كورونا" 2019، -nCoV. وتم اكتشاف المرض في 16 دولة أخرى.

واعترفت منظمة الصحة العالمية بحالة الطوارئ في الصين باعتبارها حالة طوارئ وطنية؛ لكنها لم تعلن حالة طوارئ دولية بعد.