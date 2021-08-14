النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجوازات" تستكمل التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين من الخارج

لإنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.. وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية

استكملت المديرية العامة للجوازات جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم.

وقد استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، أولى رحلات المعتمرين من القادمين من الخارج اليوم السبت، وأنهت إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجوازات" تستكمل التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين من الخارج
سبق

استكملت المديرية العامة للجوازات جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم.

وقد استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، أولى رحلات المعتمرين من القادمين من الخارج اليوم السبت، وأنهت إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
06:04 PM

"الجوازات" تستكمل التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين من الخارج

لإنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.. وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,737

استكملت المديرية العامة للجوازات جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم.

وقد استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، أولى رحلات المعتمرين من القادمين من الخارج اليوم السبت، وأنهت إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,711
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,347
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,632
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,341

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة