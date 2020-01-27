فيديو .. خروج طائرة ركاب إيرانية عن المدرج أثناء هبوطها

من طراز "بوينج MD" وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب

خرجت طائرة ركاب إيرانية، صباح اليوم الإثنين، عن المدرج في أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم" أدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز "بوينج MD"، وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكباً.

قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة "كاسبين" للطيران في أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار واصطدمت بجدول على حاشية المدرج، ولم تقع أيّ إصابات بين الركاب.