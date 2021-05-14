أطلق أبرياء صيحات ألم بعدما طالهم قصف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس.. كان من بينهم أب فقد أولاده الأربعة في غارة إسرائيلية على ‫القطاع! ‬ وظهر الأب المكلوم في فيديو نشرته قناة سكاي نيوز عربية وهو يردد ويبكي بحرقة وحسرة وألم وسط حزن يعتصر الحاضرين "يا حبيبي يا به.. أربعة.. وينهم! حسبي الله ونعم الوكيل". ‬ وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي إلى 122 شهيداً. وأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم أن من بين الشهداء 31 طفلاً، و20 سيدة، و900 إصابة بجروح مختلفة، والعشرات منهم بحالة خطرة.

بالفيديو.. أب يصرخ بحرقة بعد فقد أولاده الأربعة في غارة إسرائيلية على ‫غزة عبدالحكيم شار سبق 2021-05-14 أطلق أبرياء صيحات ألم بعدما طالهم قصف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس.. كان من بينهم أب فقد أولاده الأربعة في غارة إسرائيلية على ‫القطاع! ‬



وظهر الأب المكلوم في فيديو نشرته قناة سكاي نيوز عربية وهو يردد ويبكي بحرقة وحسرة وألم وسط حزن يعتصر الحاضرين "يا حبيبي يا به.. أربعة.. وينهم! حسبي الله ونعم الوكيل". ‬



وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي إلى 122 شهيداً.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم أن من بين الشهداء 31 طفلاً، و20 سيدة، و900 إصابة بجروح مختلفة، والعشرات منهم بحالة خطرة.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442 08:02 PM

بالفيديو.. أب يصرخ بحرقة بعد فقد أولاده الأربعة في غارة إسرائيلية على ‫غزة 31 طفلاً و20 سيدة و900 أصيبوا بجروح مختلفة خلال يوم





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أطلق أبرياء صيحات ألم بعدما طالهم قصف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس.. كان من بينهم أب فقد أولاده الأربعة في غارة إسرائيلية على ‫القطاع! ‬



وظهر الأب المكلوم في فيديو نشرته قناة سكاي نيوز عربية وهو يردد ويبكي بحرقة وحسرة وألم وسط حزن يعتصر الحاضرين "يا حبيبي يا به.. أربعة.. وينهم! حسبي الله ونعم الوكيل". ‬



وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي إلى 122 شهيداً.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم أن من بين الشهداء 31 طفلاً، و20 سيدة، و900 إصابة بجروح مختلفة، والعشرات منهم بحالة خطرة.