"تعليم الرياض" تنهي استعداداتها لاستقبال مرشحي الوظائف التعليمية

أجرت مقابلات لمرشحات بسبب "عارض صحي"..

أنهت العامة للتعليم في منطقة الرياض استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية للعام الجاري، وسخرت جميع الإمكانات المادية والبشرية لاستقبالهم، وتذليل التحديات لهم.

وأوضح مدير شؤون المعلمين، رئيس مركز المقابلات الشخصية، محمد بن عبدالله الحسين، أن اللجان المكلفة باستقبال المرشحين؛ أنهت استعداداتها باكرًا بتوجيه من المدير العام للتعليم في منطقة الرياض المشرف العام على مراكز المقابلات الشخصية ومتابعة من نائبه المساعد للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري.

وأضاف الحسين أن المستندات والمسوغات المطلوبة من المرشحين عند إجراء المقابلات الشخصية، هي: أصل وثيقة التخرج وأصل السجل المدني وأصل معادل الوثيقة وأصل وثيقة الدبلوم التربوي لمن لديه دبلوم بعد البكالوريوس وترجمة السجل الأكاديمي إذا كان من جامعة خارج المملكة والحساب البنكي "آيبان" والهوية الوطنية أو سجل الأسرة وصورتين شخصية مقاس 4 في 6 وصورتين من جميع الوثائق.

ونوه الحسين بضرورة التزام المرشحين والمرشحات بموعد المقابلة حسب النظام الإلكتروني للمواعيد، وإحضار كافة المستندات المطلوبة، وفي حال عدم الالتزام بالموعد حتى التاريخ النهائي المحدد لإجراء المقابلات الشخصية يتم استبعاده من الترشيح نهائيًا.

من جهة أخرى، استقبلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال الأيام الماضية، ثلاث مرشحات للوظائف التعليمية في مناطق: "نجران، والجوف، والقصيم"؛ بسبب "عارض صحي".

ووجه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، باستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن في القسم النسائي في الإدارة؛ انسجامًا مع توجيهات وزير التعليم حمد آل الشيخ، بتسهيل كل السبل لمرشحي الوظائف التعليمية في جميع المناطق، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لراحتهم.

وكانت المرشحات الثلاث سيجرين مقابلاتهن في: "نجران، والجوف، والقصيم"، وتعرّضن لعارض صحي حالَ دون تمكنهن من إجراء المقابلات في مناطق ترشحهن؛ ما دعا الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض إلى إجراء ذلك لهن.