الزميل "طيران" يُرزق بحفيده الأول "سعود"

رُزق الشاب "منصور" ابن الزميل محمد طيران، بمولوده الأول، الذي اتفق وحرمه على تسميته "سعود".
"سبق" تهنئ الزميل "طيران" وكافة أفراد الأسرة الكريمة، وتدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة وحفظة كتاب الله، وأن يُقر به عينيْ والديْه.
رُزق الشاب "منصور" ابن الزميل محمد طيران، بمولوده الأول، الذي اتفق وحرمه على تسميته "سعود".
"سبق" تهنئ الزميل "طيران" وكافة أفراد الأسرة الكريمة، وتدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة وحفظة كتاب الله، وأن يُقر به عينيْ والديْه.
رُزق الشاب "منصور" ابن الزميل محمد طيران، بمولوده الأول، الذي اتفق وحرمه على تسميته "سعود".
"سبق" تهنئ الزميل "طيران" وكافة أفراد الأسرة الكريمة، وتدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة وحفظة كتاب الله، وأن يُقر به عينيْ والديْه.
رُزق الشاب "منصور" ابن الزميل محمد طيران، بمولوده الأول، الذي اتفق وحرمه على تسميته "سعود".
"سبق" تهنئ الزميل "طيران" وكافة أفراد الأسرة الكريمة، وتدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة وحفظة كتاب الله، وأن يُقر به عينيْ والديْه.