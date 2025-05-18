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الإطاحة بوافدين يمتهنون الحلاقة ويستقبلون الزبائن بمنزل شعبي شمالي الطائف

تم مداهمة الموقع وضبط المخالفين وإغلاق المكان لحين اتخاذ الإجراءات النظامية

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" عن شقة سكنية بأحد أحياء الحوية شمال المحافظة، يقطنها مجموعة من العمالة الوافدة، حولوها كمحل لممارسة نشاط الحلاقة، حيث يتم استقبال الزبائن فيها، في مخالفة للتعليمات والاشتراطات الوقائية، والتي تنص على إيقاف نشاط الحلاقة بالمحال تطبيقًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قامت البلدية بمساندة أمنية من الشرطة وفرقة من الضبط الميداني، بمداهمة الموقع وضبط المُخالفين ممتهنين الحلاقة وتسليمهم للشرطة، كما تمت مصادرة أدوات الحلاقة وما تم ضبطه بالموقع والذي جرى إغلاقه لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفة.

يُشار إلى أن الأمانة وبمساندة أمنية، تتعقب مثل هذه الفئة من المخالفين، وضبط العديد منهم في حالات مشابهة، ضمن جهودها التتبعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

الطائف أمانة الطائف بلدية الطائف الجديد الفرعية الحلاقة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الإطاحة بوافدين يمتهنون الحلاقة ويستقبلون الزبائن بمنزل شعبي شمالي الطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" عن شقة سكنية بأحد أحياء الحوية شمال المحافظة، يقطنها مجموعة من العمالة الوافدة، حولوها كمحل لممارسة نشاط الحلاقة، حيث يتم استقبال الزبائن فيها، في مخالفة للتعليمات والاشتراطات الوقائية، والتي تنص على إيقاف نشاط الحلاقة بالمحال تطبيقًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قامت البلدية بمساندة أمنية من الشرطة وفرقة من الضبط الميداني، بمداهمة الموقع وضبط المُخالفين ممتهنين الحلاقة وتسليمهم للشرطة، كما تمت مصادرة أدوات الحلاقة وما تم ضبطه بالموقع والذي جرى إغلاقه لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفة.

يُشار إلى أن الأمانة وبمساندة أمنية، تتعقب مثل هذه الفئة من المخالفين، وضبط العديد منهم في حالات مشابهة، ضمن جهودها التتبعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
11:55 PM
اخر تعديل
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:02 AM

الإطاحة بوافدين يمتهنون الحلاقة ويستقبلون الزبائن بمنزل شعبي شمالي الطائف

تم مداهمة الموقع وضبط المخالفين وإغلاق المكان لحين اتخاذ الإجراءات النظامية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
4
9,164

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" عن شقة سكنية بأحد أحياء الحوية شمال المحافظة، يقطنها مجموعة من العمالة الوافدة، حولوها كمحل لممارسة نشاط الحلاقة، حيث يتم استقبال الزبائن فيها، في مخالفة للتعليمات والاشتراطات الوقائية، والتي تنص على إيقاف نشاط الحلاقة بالمحال تطبيقًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قامت البلدية بمساندة أمنية من الشرطة وفرقة من الضبط الميداني، بمداهمة الموقع وضبط المُخالفين ممتهنين الحلاقة وتسليمهم للشرطة، كما تمت مصادرة أدوات الحلاقة وما تم ضبطه بالموقع والذي جرى إغلاقه لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفة.

يُشار إلى أن الأمانة وبمساندة أمنية، تتعقب مثل هذه الفئة من المخالفين، وضبط العديد منهم في حالات مشابهة، ضمن جهودها التتبعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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