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"التطويرية النسائية" بشؤون الحرمين تطلق أولى مبادرات رمضان.." كن مسعفًا"

تناولت تعريف الإسعافات الأولية وأهدافها ومبادئها وكيفية التعامل مع إصابات العمل

أطلقت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية بشؤون الحرمين -ممثلة في وحدة العلاقات العامة- أولى مبادرات وكالة الشؤون التطويرية النسائية لشهر رمضان المبارك بعنوان "كن مسعفًا".

وأوضحت مديرة وحدة العلاقات العامة بتول محمود الكيشان، أن المبادرة قُدّمت بالتعاون مع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية؛ حيث ألقتها الممرضة والمثقفة الصحية سيدة الجهني عبر منظومة الاتصال عن بُعد، وقد تناولت فيها عددًا من المحاور كان من أبرزها تعريف الإسعافات الأولية وأهدافها ومبادئها وكيفية التعامل مع إصابات العمل.

ومن جانبها عبّرت الكيشان عن شكرها الجزيل لوكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، على دعمها المتواصل لرفع مستوى التوعية لدى المنسوبات؛ لتقديم أرقى الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام.

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"التطويرية النسائية" بشؤون الحرمين تطلق أولى مبادرات رمضان.." كن مسعفًا"
سبق

أطلقت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية بشؤون الحرمين -ممثلة في وحدة العلاقات العامة- أولى مبادرات وكالة الشؤون التطويرية النسائية لشهر رمضان المبارك بعنوان "كن مسعفًا".

وأوضحت مديرة وحدة العلاقات العامة بتول محمود الكيشان، أن المبادرة قُدّمت بالتعاون مع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية؛ حيث ألقتها الممرضة والمثقفة الصحية سيدة الجهني عبر منظومة الاتصال عن بُعد، وقد تناولت فيها عددًا من المحاور كان من أبرزها تعريف الإسعافات الأولية وأهدافها ومبادئها وكيفية التعامل مع إصابات العمل.

ومن جانبها عبّرت الكيشان عن شكرها الجزيل لوكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، على دعمها المتواصل لرفع مستوى التوعية لدى المنسوبات؛ لتقديم أرقى الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
01:38 PM

"التطويرية النسائية" بشؤون الحرمين تطلق أولى مبادرات رمضان.." كن مسعفًا"

تناولت تعريف الإسعافات الأولية وأهدافها ومبادئها وكيفية التعامل مع إصابات العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية بشؤون الحرمين -ممثلة في وحدة العلاقات العامة- أولى مبادرات وكالة الشؤون التطويرية النسائية لشهر رمضان المبارك بعنوان "كن مسعفًا".

وأوضحت مديرة وحدة العلاقات العامة بتول محمود الكيشان، أن المبادرة قُدّمت بالتعاون مع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية؛ حيث ألقتها الممرضة والمثقفة الصحية سيدة الجهني عبر منظومة الاتصال عن بُعد، وقد تناولت فيها عددًا من المحاور كان من أبرزها تعريف الإسعافات الأولية وأهدافها ومبادئها وكيفية التعامل مع إصابات العمل.

ومن جانبها عبّرت الكيشان عن شكرها الجزيل لوكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، على دعمها المتواصل لرفع مستوى التوعية لدى المنسوبات؛ لتقديم أرقى الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام.

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