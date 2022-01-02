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فيديو مرعب.. حية كوبرا عملاقة تثير الذعر في تايلاند

أثارت حية ملك كوبرا عملاقة، الذعر الشديد في تايلاند، حين واجهت فريقًا من 12 صياد ثعابين في معركة ضارية على أحد الطرق السريعة، كان فيها الجميع يخشى لدغتها القاتلة.

وحسب ما أظهره مقطع فيديو، نشره موقع "ناو ذيس"؛ فإن فريقًا من اثني عشر شخصًا عَمِل على محاصرة الحية الضخمة، بعدما ظهرت على جانب طريق سريع.

وقال المصدر: إن طول الحية كان يبلغ نحو 4 أمتار؛ مشيرًا إلى أنها كانت تهاجم أي شخص يحاول الاقتراب منها؛ مما جعل مهمة الإمساك بها صعبة.

وفي نهاية المطاف تَمَكّن الفريق من السيطرة على الحية في أمان، وجرى نقلها إلى البرية.

يشار إلى أن انتشار الثعابين في الشوارع يُعتبر أمرًا شائعًا في تايلاند، كما أن السكان معتادون على مصادفتها، حسب "سكاي نيوز عربية".

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فيديو مرعب.. حية كوبرا عملاقة تثير الذعر في تايلاند
سبق

أثارت حية ملك كوبرا عملاقة، الذعر الشديد في تايلاند، حين واجهت فريقًا من 12 صياد ثعابين في معركة ضارية على أحد الطرق السريعة، كان فيها الجميع يخشى لدغتها القاتلة.

وحسب ما أظهره مقطع فيديو، نشره موقع "ناو ذيس"؛ فإن فريقًا من اثني عشر شخصًا عَمِل على محاصرة الحية الضخمة، بعدما ظهرت على جانب طريق سريع.

وقال المصدر: إن طول الحية كان يبلغ نحو 4 أمتار؛ مشيرًا إلى أنها كانت تهاجم أي شخص يحاول الاقتراب منها؛ مما جعل مهمة الإمساك بها صعبة.

وفي نهاية المطاف تَمَكّن الفريق من السيطرة على الحية في أمان، وجرى نقلها إلى البرية.

يشار إلى أن انتشار الثعابين في الشوارع يُعتبر أمرًا شائعًا في تايلاند، كما أن السكان معتادون على مصادفتها، حسب "سكاي نيوز عربية".

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
08:54 AM

فيديو مرعب.. حية كوبرا عملاقة تثير الذعر في تايلاند

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
8,934

أثارت حية ملك كوبرا عملاقة، الذعر الشديد في تايلاند، حين واجهت فريقًا من 12 صياد ثعابين في معركة ضارية على أحد الطرق السريعة، كان فيها الجميع يخشى لدغتها القاتلة.

وحسب ما أظهره مقطع فيديو، نشره موقع "ناو ذيس"؛ فإن فريقًا من اثني عشر شخصًا عَمِل على محاصرة الحية الضخمة، بعدما ظهرت على جانب طريق سريع.

وقال المصدر: إن طول الحية كان يبلغ نحو 4 أمتار؛ مشيرًا إلى أنها كانت تهاجم أي شخص يحاول الاقتراب منها؛ مما جعل مهمة الإمساك بها صعبة.

وفي نهاية المطاف تَمَكّن الفريق من السيطرة على الحية في أمان، وجرى نقلها إلى البرية.

يشار إلى أن انتشار الثعابين في الشوارع يُعتبر أمرًا شائعًا في تايلاند، كما أن السكان معتادون على مصادفتها، حسب "سكاي نيوز عربية".

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