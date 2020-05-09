النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنفيذا للتوجيهات الكريمة.. لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة المشاريع والشؤون الهندسية إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين.

وأكد " السديس " حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على استكمال كافة المشروعات المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة لقاصديهما، وذكر أن ذلك لا يخفى على أحد والمشروعات العملاقة خير شاهد.

وتوجه الرئيس العام بخالص الدعاء لله -عز وجل- بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومتعهما بالصحة والعافية، وجزاهما خير الجزاء نظير ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنفيذا للتوجيهات الكريمة.. لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة المشاريع والشؤون الهندسية إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين.

وأكد " السديس " حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على استكمال كافة المشروعات المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة لقاصديهما، وذكر أن ذلك لا يخفى على أحد والمشروعات العملاقة خير شاهد.

وتوجه الرئيس العام بخالص الدعاء لله -عز وجل- بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومتعهما بالصحة والعافية، وجزاهما خير الجزاء نظير ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
03:27 AM

تنفيذا للتوجيهات الكريمة.. لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
7,869

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة المشاريع والشؤون الهندسية إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين.

وأكد " السديس " حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على استكمال كافة المشروعات المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة لقاصديهما، وذكر أن ذلك لا يخفى على أحد والمشروعات العملاقة خير شاهد.

وتوجه الرئيس العام بخالص الدعاء لله -عز وجل- بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومتعهما بالصحة والعافية، وجزاهما خير الجزاء نظير ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,040
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,908
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,201
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,131

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة