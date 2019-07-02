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البحرين تدين هجوم مطار أبها وتؤكّد تضامنها مع المملكة

شدّدت على ضرورة تكثيف الجهود في مواجهة الميليشيات الإرهابية

أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، بشدة، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص.

وجدّدت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لكل الجهود والمساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدّي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربة عن تضامنها التام معها ضد كل مَن يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها، وشدّدت في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين من جرّاء هذا العمل الإرهابي.

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البحرين تدين هجوم مطار أبها وتؤكّد تضامنها مع المملكة
سبق

أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، بشدة، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص.

وجدّدت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لكل الجهود والمساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدّي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربة عن تضامنها التام معها ضد كل مَن يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها، وشدّدت في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين من جرّاء هذا العمل الإرهابي.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
10:14 AM

البحرين تدين هجوم مطار أبها وتؤكّد تضامنها مع المملكة

شدّدت على ضرورة تكثيف الجهود في مواجهة الميليشيات الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، بشدة، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص.

وجدّدت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لكل الجهود والمساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدّي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربة عن تضامنها التام معها ضد كل مَن يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها، وشدّدت في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين من جرّاء هذا العمل الإرهابي.

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