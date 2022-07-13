وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 44.830
زيادة 11 حالة جديدة
ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من بين الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" إلى 44.830 حالة بزيادة 11 حالة عن أمس، بحسب ما ذكرت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين).
ووفقاً لـ"رويترز"، فهذه الزيادة في عدد الوفيات اليومية هي الأقل منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، لكن عدداً أقل من الوفيات يتم الإعلان عنه بشكل عام في العطلة الأسبوعية.
فيروس كورونا الجديد
وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 44.830
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-13
ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من بين الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" إلى 44.830 حالة بزيادة 11 حالة عن أمس، بحسب ما ذكرت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين).
ووفقاً لـ"رويترز"، فهذه الزيادة في عدد الوفيات اليومية هي الأقل منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، لكن عدداً أقل من الوفيات يتم الإعلان عنه بشكل عام في العطلة الأسبوعية.
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
07:52 PM
وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 44.830
زيادة 11 حالة جديدة
ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من بين الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" إلى 44.830 حالة بزيادة 11 حالة عن أمس، بحسب ما ذكرت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين).
ووفقاً لـ"رويترز"، فهذه الزيادة في عدد الوفيات اليومية هي الأقل منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، لكن عدداً أقل من الوفيات يتم الإعلان عنه بشكل عام في العطلة الأسبوعية.