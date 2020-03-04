مركز الإقامة المميزة يجري بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية

أجرى مركز الإقامة المميزة بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية للبرنامج مع إضافة بعض المواد كالمادة الرابعة والمادة العاشرة والسماح للأزواج بممارسة التجارة في حال وفاة حامل الإقامة.
أجرى مركز الإقامة المميزة بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية للبرنامج مع إضافة بعض المواد كالمادة الرابعة والمادة العاشرة والسماح للأزواج بممارسة التجارة في حال وفاة حامل الإقامة.
مركز الإقامة المميزة
أجرى مركز الإقامة المميزة بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية للبرنامج مع إضافة بعض المواد كالمادة الرابعة والمادة العاشرة والسماح للأزواج بممارسة التجارة في حال وفاة حامل الإقامة.
أجرى مركز الإقامة المميزة بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية للبرنامج مع إضافة بعض المواد كالمادة الرابعة والمادة العاشرة والسماح للأزواج بممارسة التجارة في حال وفاة حامل الإقامة.