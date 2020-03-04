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مركز الإقامة المميزة يجري بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية

إضافة مادتين والسماح لأزواج حاملها بالعمل التجاري

أجرى مركز الإقامة المميزة بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية للبرنامج مع إضافة بعض المواد كالمادة الرابعة والمادة العاشرة والسماح للأزواج بممارسة التجارة في حال وفاة حامل الإقامة.

مركز الإقامة المميزة

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مركز الإقامة المميزة يجري بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية
سبق

أجرى مركز الإقامة المميزة بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية للبرنامج مع إضافة بعض المواد كالمادة الرابعة والمادة العاشرة والسماح للأزواج بممارسة التجارة في حال وفاة حامل الإقامة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
07:29 PM
اخر تعديل
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
09:02 PM

مركز الإقامة المميزة يجري بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية

إضافة مادتين والسماح لأزواج حاملها بالعمل التجاري

A A A
بدر العتيبي - الرياض
1
4,177

أجرى مركز الإقامة المميزة بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية للبرنامج مع إضافة بعض المواد كالمادة الرابعة والمادة العاشرة والسماح للأزواج بممارسة التجارة في حال وفاة حامل الإقامة.

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