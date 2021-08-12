النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالة تتواصل حتى 8 مساء.. "الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على عسير

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حالة تتواصل حتى 8 مساء.. "الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على عسير
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
11:08 AM

حالة تتواصل حتى 8 مساء.. "الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على عسير

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
1,419

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,332
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,612
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة