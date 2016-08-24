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"دا كوستا" محترف سابق بـ"الاتحاد": نفس الأخطاء كل عام ومع ذلك مستمرون في أماكنهم!

شنّ مدافع نادي الاتحاد السابق مانويل دا كوستا هجومًا كبيراً على إدارة الاتحاد في أعقاب إقالة البرازيلي فابيو كاريلي.

وقال دا كوستا على صفحته بموقع انستغرام موجهاً حديثه للمدرب: "الأمر يستمر، مدرب آخر، نفس القصة دائمًاً .. نجح في وضع ⁧الاتحاد⁩ في أفضل 3 فرق بالدوري، ووصل إلى نهائي العربية خسر للأسف ولكنها كرة قدم، تحتاج إلى وقت للفوز بالألقاب، ولكن بعض الأشخاص لا يضيعون الوقت في ارتكاب الأخطاء.. عامًا بعد عام وما زالوا هنا."

وسبق دا كوستا، محترف الاتحاد السابق سيرجيو الذي نال من إدارة الاتحاد بطريقة قاسية عندما وصفها بإنها ليست احترافية في تعاملاتها.

وأقالت إدارة الاتحاد المدرب فابيو كاريلي بعد أقل من ثلاثة شهور من التجديد معه على خلفية خسارته في نهائي البطولة العربية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"دا كوستا" محترف سابق بـ"الاتحاد": نفس الأخطاء كل عام ومع ذلك مستمرون في أماكنهم!
سبق

شنّ مدافع نادي الاتحاد السابق مانويل دا كوستا هجومًا كبيراً على إدارة الاتحاد في أعقاب إقالة البرازيلي فابيو كاريلي.

وقال دا كوستا على صفحته بموقع انستغرام موجهاً حديثه للمدرب: "الأمر يستمر، مدرب آخر، نفس القصة دائمًاً .. نجح في وضع ⁧الاتحاد⁩ في أفضل 3 فرق بالدوري، ووصل إلى نهائي العربية خسر للأسف ولكنها كرة قدم، تحتاج إلى وقت للفوز بالألقاب، ولكن بعض الأشخاص لا يضيعون الوقت في ارتكاب الأخطاء.. عامًا بعد عام وما زالوا هنا."

وسبق دا كوستا، محترف الاتحاد السابق سيرجيو الذي نال من إدارة الاتحاد بطريقة قاسية عندما وصفها بإنها ليست احترافية في تعاملاتها.

وأقالت إدارة الاتحاد المدرب فابيو كاريلي بعد أقل من ثلاثة شهور من التجديد معه على خلفية خسارته في نهائي البطولة العربية.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
02:36 PM

"دا كوستا" محترف سابق بـ"الاتحاد": نفس الأخطاء كل عام ومع ذلك مستمرون في أماكنهم!

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محمد السيّد - الرياض
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3,172

شنّ مدافع نادي الاتحاد السابق مانويل دا كوستا هجومًا كبيراً على إدارة الاتحاد في أعقاب إقالة البرازيلي فابيو كاريلي.

وقال دا كوستا على صفحته بموقع انستغرام موجهاً حديثه للمدرب: "الأمر يستمر، مدرب آخر، نفس القصة دائمًاً .. نجح في وضع ⁧الاتحاد⁩ في أفضل 3 فرق بالدوري، ووصل إلى نهائي العربية خسر للأسف ولكنها كرة قدم، تحتاج إلى وقت للفوز بالألقاب، ولكن بعض الأشخاص لا يضيعون الوقت في ارتكاب الأخطاء.. عامًا بعد عام وما زالوا هنا."

وسبق دا كوستا، محترف الاتحاد السابق سيرجيو الذي نال من إدارة الاتحاد بطريقة قاسية عندما وصفها بإنها ليست احترافية في تعاملاتها.

وأقالت إدارة الاتحاد المدرب فابيو كاريلي بعد أقل من ثلاثة شهور من التجديد معه على خلفية خسارته في نهائي البطولة العربية.

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