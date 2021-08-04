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توزيع أجهزة كهربائية بتكلفة 560 ألفًا بـ"خيرية نجران"

شَمِلت "مكيفات وغسالات وأفرانًا وثلاجات"

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في تنفيذ مشروع توفير الأجهزة الكهربائية للمستفيدين من خدمات الجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف، أن عدد الأجهزة التي سيتم توزيعها بلغ 608 أجهزة، شَمِلت مكيفات وغسالات وأفران وثلاجات بتكلفة مالية بلغت 560 ألفًا، بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وسيتم تسليمها وتركيبها بمنازل المستفيدين من قِبَل إدارة خدمات المستفيدين بالجمعية.

وقدّم المدير التنفيذي للجمعية ومنسوبيها، شكرهم وتقديرهم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمهم لتوفير هذه الأجهزة للمستفيدين.

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توزيع أجهزة كهربائية بتكلفة 560 ألفًا بـ"خيرية نجران"
سبق

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في تنفيذ مشروع توفير الأجهزة الكهربائية للمستفيدين من خدمات الجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف، أن عدد الأجهزة التي سيتم توزيعها بلغ 608 أجهزة، شَمِلت مكيفات وغسالات وأفران وثلاجات بتكلفة مالية بلغت 560 ألفًا، بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وسيتم تسليمها وتركيبها بمنازل المستفيدين من قِبَل إدارة خدمات المستفيدين بالجمعية.

وقدّم المدير التنفيذي للجمعية ومنسوبيها، شكرهم وتقديرهم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمهم لتوفير هذه الأجهزة للمستفيدين.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
01:20 PM

توزيع أجهزة كهربائية بتكلفة 560 ألفًا بـ"خيرية نجران"

شَمِلت "مكيفات وغسالات وأفرانًا وثلاجات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في تنفيذ مشروع توفير الأجهزة الكهربائية للمستفيدين من خدمات الجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف، أن عدد الأجهزة التي سيتم توزيعها بلغ 608 أجهزة، شَمِلت مكيفات وغسالات وأفران وثلاجات بتكلفة مالية بلغت 560 ألفًا، بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وسيتم تسليمها وتركيبها بمنازل المستفيدين من قِبَل إدارة خدمات المستفيدين بالجمعية.

وقدّم المدير التنفيذي للجمعية ومنسوبيها، شكرهم وتقديرهم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمهم لتوفير هذه الأجهزة للمستفيدين.

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