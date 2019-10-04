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خطباء الجمعة: الاتجار بالبشر أحد أشكال الرق.. وانتهاك لحقوق الإنسان

إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية.. ولاقت ترحيبًا من "الهيئة"

أكد خطباء الجوامع بالسعودية اليوم أن الاتجار بالبشر أحد أشكال الرق في العصر الحديث، وهو انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلها الإسلام، مستشهدين بالنصوص القرآنية والأحادية النبوية في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال خطبهم اليوم في مختلف محافظات ومناطق السعودية التي توحدت إنفاذًا لتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي وجَّه بتخصيص خطبة الجمعة اليوم لـ"حرمة الاتجار بالبشر، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك".

وشدد الخطباء على أن الشريعة الإسلامية سدت كل المنافذ المؤدية إلى المتاجرة بالبشر؛ فشرع الله -عز وجل - التشريعات التي من شأنها تجفيف منابع الرق والعبودية حتى لقد اختفت بالفعل جميع مظاهر الرق، وتحرر جميع الأرقاء، وصار الأكرم هو الأتقى. لافتين إلى أن الاتجار بالبشر من صور الاسترقاق التي نهى الإسلام عنها، وشدد عقوبة فاعلها ومرتكبها.

وبيّن الخطباء أن صور الاتجار بالبشر متعددة، يأتي منها “العمل القسري”، أو “العمل الجبري”؛ إذ تنتزع إرادة البشر وتُزال، ويُرغَم الواحد منهم على العمل بأجر زهيد ظلمًا، وهو مقيد بالعقود الجائرة، أو بالاشتراطات الظالمة التي لا يستطيع منها فكاكًا إلا إلى غياهب السجون.

كما ذكروا صورة ثانية من صور الاتجار في البشر، هي أكل حقوق الأجراء، والمماطلة في دفع أجورهم بعد استيفاء العمل منهم.. إلى جانب لون ثالث بغيض من الاتجار بالبشر، هو ما يعرف بالاسترقاق أو الاستغلال الجنسي، سواء كان بغرض الاستمتاع الجنسي بالمغصوب، أو بغرض التربح من وراء أجسادهم أو أجسادهن.. إنه نوع من أنواع البغاء.

ولفتوا إلى أن من صور الاتجار بالبشر "إجبار الأطفال الذين لم يبلغوا الرشد على العمل والكد والكدح للحصول على الأموال من ورائهم، وهو انتهاك لطفولتهم، وتشويه وتدنيس لفطرتهم، وحرمان لهم من التعلم والتدرج النفسي في تربيتهم، وإقحام لهم في مجال لا يمتلكون أدوات الخوض فيه، وإلقاء لهم في خضم بحر هائج الأمواج دون تعليمهم كيف يسبحون، واعتداء على براءتهم".

من جانبها، عبّرت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر عن شكرها لتفاعل الوزارة مع هذه الموضوعات التي تلامس الحاجة، وتنافي قيم الإسلام.. منوهين برسالة المنابر الدعوية بالسعودية في التعاطي مع ما يهم المجتمع، ويسهم في وحدته واجتماع كلمته، وتحقيق مبدأ التعايش بكل صوره وأشكاله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطباء الجمعة: الاتجار بالبشر أحد أشكال الرق.. وانتهاك لحقوق الإنسان
سبق

أكد خطباء الجوامع بالسعودية اليوم أن الاتجار بالبشر أحد أشكال الرق في العصر الحديث، وهو انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلها الإسلام، مستشهدين بالنصوص القرآنية والأحادية النبوية في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال خطبهم اليوم في مختلف محافظات ومناطق السعودية التي توحدت إنفاذًا لتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي وجَّه بتخصيص خطبة الجمعة اليوم لـ"حرمة الاتجار بالبشر، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك".

وشدد الخطباء على أن الشريعة الإسلامية سدت كل المنافذ المؤدية إلى المتاجرة بالبشر؛ فشرع الله -عز وجل - التشريعات التي من شأنها تجفيف منابع الرق والعبودية حتى لقد اختفت بالفعل جميع مظاهر الرق، وتحرر جميع الأرقاء، وصار الأكرم هو الأتقى. لافتين إلى أن الاتجار بالبشر من صور الاسترقاق التي نهى الإسلام عنها، وشدد عقوبة فاعلها ومرتكبها.

وبيّن الخطباء أن صور الاتجار بالبشر متعددة، يأتي منها “العمل القسري”، أو “العمل الجبري”؛ إذ تنتزع إرادة البشر وتُزال، ويُرغَم الواحد منهم على العمل بأجر زهيد ظلمًا، وهو مقيد بالعقود الجائرة، أو بالاشتراطات الظالمة التي لا يستطيع منها فكاكًا إلا إلى غياهب السجون.

كما ذكروا صورة ثانية من صور الاتجار في البشر، هي أكل حقوق الأجراء، والمماطلة في دفع أجورهم بعد استيفاء العمل منهم.. إلى جانب لون ثالث بغيض من الاتجار بالبشر، هو ما يعرف بالاسترقاق أو الاستغلال الجنسي، سواء كان بغرض الاستمتاع الجنسي بالمغصوب، أو بغرض التربح من وراء أجسادهم أو أجسادهن.. إنه نوع من أنواع البغاء.

ولفتوا إلى أن من صور الاتجار بالبشر "إجبار الأطفال الذين لم يبلغوا الرشد على العمل والكد والكدح للحصول على الأموال من ورائهم، وهو انتهاك لطفولتهم، وتشويه وتدنيس لفطرتهم، وحرمان لهم من التعلم والتدرج النفسي في تربيتهم، وإقحام لهم في مجال لا يمتلكون أدوات الخوض فيه، وإلقاء لهم في خضم بحر هائج الأمواج دون تعليمهم كيف يسبحون، واعتداء على براءتهم".

من جانبها، عبّرت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر عن شكرها لتفاعل الوزارة مع هذه الموضوعات التي تلامس الحاجة، وتنافي قيم الإسلام.. منوهين برسالة المنابر الدعوية بالسعودية في التعاطي مع ما يهم المجتمع، ويسهم في وحدته واجتماع كلمته، وتحقيق مبدأ التعايش بكل صوره وأشكاله.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
09:11 PM

خطباء الجمعة: الاتجار بالبشر أحد أشكال الرق.. وانتهاك لحقوق الإنسان

إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية.. ولاقت ترحيبًا من "الهيئة"

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عبدالله العنزي - الرياض
1
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أكد خطباء الجوامع بالسعودية اليوم أن الاتجار بالبشر أحد أشكال الرق في العصر الحديث، وهو انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلها الإسلام، مستشهدين بالنصوص القرآنية والأحادية النبوية في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال خطبهم اليوم في مختلف محافظات ومناطق السعودية التي توحدت إنفاذًا لتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي وجَّه بتخصيص خطبة الجمعة اليوم لـ"حرمة الاتجار بالبشر، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك".

وشدد الخطباء على أن الشريعة الإسلامية سدت كل المنافذ المؤدية إلى المتاجرة بالبشر؛ فشرع الله -عز وجل - التشريعات التي من شأنها تجفيف منابع الرق والعبودية حتى لقد اختفت بالفعل جميع مظاهر الرق، وتحرر جميع الأرقاء، وصار الأكرم هو الأتقى. لافتين إلى أن الاتجار بالبشر من صور الاسترقاق التي نهى الإسلام عنها، وشدد عقوبة فاعلها ومرتكبها.

وبيّن الخطباء أن صور الاتجار بالبشر متعددة، يأتي منها “العمل القسري”، أو “العمل الجبري”؛ إذ تنتزع إرادة البشر وتُزال، ويُرغَم الواحد منهم على العمل بأجر زهيد ظلمًا، وهو مقيد بالعقود الجائرة، أو بالاشتراطات الظالمة التي لا يستطيع منها فكاكًا إلا إلى غياهب السجون.

كما ذكروا صورة ثانية من صور الاتجار في البشر، هي أكل حقوق الأجراء، والمماطلة في دفع أجورهم بعد استيفاء العمل منهم.. إلى جانب لون ثالث بغيض من الاتجار بالبشر، هو ما يعرف بالاسترقاق أو الاستغلال الجنسي، سواء كان بغرض الاستمتاع الجنسي بالمغصوب، أو بغرض التربح من وراء أجسادهم أو أجسادهن.. إنه نوع من أنواع البغاء.

ولفتوا إلى أن من صور الاتجار بالبشر "إجبار الأطفال الذين لم يبلغوا الرشد على العمل والكد والكدح للحصول على الأموال من ورائهم، وهو انتهاك لطفولتهم، وتشويه وتدنيس لفطرتهم، وحرمان لهم من التعلم والتدرج النفسي في تربيتهم، وإقحام لهم في مجال لا يمتلكون أدوات الخوض فيه، وإلقاء لهم في خضم بحر هائج الأمواج دون تعليمهم كيف يسبحون، واعتداء على براءتهم".

من جانبها، عبّرت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر عن شكرها لتفاعل الوزارة مع هذه الموضوعات التي تلامس الحاجة، وتنافي قيم الإسلام.. منوهين برسالة المنابر الدعوية بالسعودية في التعاطي مع ما يهم المجتمع، ويسهم في وحدته واجتماع كلمته، وتحقيق مبدأ التعايش بكل صوره وأشكاله.

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