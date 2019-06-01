في أول رمضان لجامع المهيني.. "القطامي" يؤم 15 ألف مصلّ بليلة 27

دورات للقرآن ومحاضرات نسائية ورحلات عمرة خلال الشهر الفضيل

تصوير عبدالله النحيط: اكتظ جامع المهيني بالرياض في ليلة 27 من الشهر الفضيل بأكثر من 15 ألف مصلّ، حرصوا على أداء صلاتي التراويح والقيام خلف إمام الجامع الشيخ ناصر بن علي القطامي، وسط أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة.

وكان الشيخ "القطامي" قد أمّ المصلين في افتتاح المسجد رسميًا قبل شهر رمضان المبارك بعدة أيام.

يذكر أن إدارة الجامع بإشراف سعد بن عبدالله المهيني، قد هيأت كل السبل لاستقبال المصلين والمعتكفين بالجامع خلال الشهر الفضيل، حيث يتم توزيع أكثر من ألف وجبة يوميًا على الصائمين في الخيمة الرمضانية.

وقال "المهيني" لـ"سبق": عدد المعتكفين 200 معتكف ويتم تقديم وجبات الإفطار والضيافة والسحور لهم، إلى جانب وجود مصلى للنساء "مصلى لطيفة بنت محمد الحمدان" يتسع لأكثر من ألفي سيدة، ومصلى لكبار السن، كما خصصنا مكانًا للأطفال.

جديد بالذكر أن جامع المهيني قدم عدة مناشط وبرامج خلال شهر رمضان المبارك منها "الدورة القرانية للحفظ والمراجعة - كلمات دعوية - محاضرات نسائية - سقيا الماء - خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة - دروس الجاليات - ممرضة - رحلات عمرة".

ورصدت عدسة "سبق" مجموعة من مشاهد ليلة 27 في جامع "المهيني".