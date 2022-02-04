النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. عقد اللقاء السادس من "حديث الفضاء"

لمناقشة تجربة برنامج وكالة الفضاء الهندية في مراقبة الأرض

تعقد الهيئة السعودية للفضاء غداً، سادس لقاءات البرنامج الحواري حديث الفضاء "SPACE TALK"، وذلك باستضافة مدير برنامج دعم تطبيقات مراقبة الأرض وإدارة الكوارث في وكالة الفضاء الهندية شانتانو بهاتاودكار بعنوان "برنامج وكالة الفضاء الهندية لمراقبة الأرض للتنمية الوطنية والحوكمة"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمبادرة thinktech.

وسيتحدث اللقاء عن إنجازات وآخر تطورات برنامج الفضاء الهندي في مراقبة الأرض، والاستشعار عن بعد ومعالجة الصور الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية ودورها في دعم اتخاذ القرار.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء من خلال مبادرة حديث الفضاء لنقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرين في المجال والمهتمين بأبرز اكتشافاته وأحداثه، ورفع وعي المجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، وتعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في تحفيز الإلهام وتشجيع مشاركة المحتوى المتعلق بقطاع الفضاء، من خلال لقاءات مع خبراء في هذا المجال.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات SPACE TALK وكالة الفضاء الهندية الهيئة السعودية للفضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. عقد اللقاء السادس من "حديث الفضاء"
سبق

تعقد الهيئة السعودية للفضاء غداً، سادس لقاءات البرنامج الحواري حديث الفضاء "SPACE TALK"، وذلك باستضافة مدير برنامج دعم تطبيقات مراقبة الأرض وإدارة الكوارث في وكالة الفضاء الهندية شانتانو بهاتاودكار بعنوان "برنامج وكالة الفضاء الهندية لمراقبة الأرض للتنمية الوطنية والحوكمة"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمبادرة thinktech.

وسيتحدث اللقاء عن إنجازات وآخر تطورات برنامج الفضاء الهندي في مراقبة الأرض، والاستشعار عن بعد ومعالجة الصور الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية ودورها في دعم اتخاذ القرار.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء من خلال مبادرة حديث الفضاء لنقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرين في المجال والمهتمين بأبرز اكتشافاته وأحداثه، ورفع وعي المجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، وتعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في تحفيز الإلهام وتشجيع مشاركة المحتوى المتعلق بقطاع الفضاء، من خلال لقاءات مع خبراء في هذا المجال.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
07:30 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:48 PM

بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. عقد اللقاء السادس من "حديث الفضاء"

لمناقشة تجربة برنامج وكالة الفضاء الهندية في مراقبة الأرض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
126

تعقد الهيئة السعودية للفضاء غداً، سادس لقاءات البرنامج الحواري حديث الفضاء "SPACE TALK"، وذلك باستضافة مدير برنامج دعم تطبيقات مراقبة الأرض وإدارة الكوارث في وكالة الفضاء الهندية شانتانو بهاتاودكار بعنوان "برنامج وكالة الفضاء الهندية لمراقبة الأرض للتنمية الوطنية والحوكمة"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمبادرة thinktech.

وسيتحدث اللقاء عن إنجازات وآخر تطورات برنامج الفضاء الهندي في مراقبة الأرض، والاستشعار عن بعد ومعالجة الصور الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية ودورها في دعم اتخاذ القرار.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء من خلال مبادرة حديث الفضاء لنقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرين في المجال والمهتمين بأبرز اكتشافاته وأحداثه، ورفع وعي المجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، وتعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في تحفيز الإلهام وتشجيع مشاركة المحتوى المتعلق بقطاع الفضاء، من خلال لقاءات مع خبراء في هذا المجال.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,543
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,007

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة