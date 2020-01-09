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بعد إعلان إنهاء هجومها.. إيران تهدد بضرب أهداف أمريكية عبر المنطقة

"زادة" زعم أن القصف ركّز على العتاد وتجنّب الجنود

نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة، اليوم (الخميس)؛ أن ضربات طهران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق بداية لسلسلة هجمات عبر المنطقة، رغم أن إيران أعلنت عبر أكثر من مسؤول أنها أنهت الضربات الهادفة للانتقام من مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليمان.

وزعم "زادة" أن "الهجوم الإيراني لم يستهدف قتل جنود أمريكيين، وإنما الإضرار بالآلة العسكرية الأمريكية"، على حد ذكره وفق ما نقلت "رويترز".

واعتبر أن "الثأر الملائم لمقتل سليماني هو طرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط".

وأشار "زادة" إلى أن إيران لديها مئات الصواريخ على أهبة الاستعداد، وعندما أطلقت طهران الصواريخ أمس استخدمت الهجمات الإلكترونية لتعطيل أنظمة الملاحة بالطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية.

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بعد إعلان إنهاء هجومها.. إيران تهدد بضرب أهداف أمريكية عبر المنطقة
سبق

نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة، اليوم (الخميس)؛ أن ضربات طهران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق بداية لسلسلة هجمات عبر المنطقة، رغم أن إيران أعلنت عبر أكثر من مسؤول أنها أنهت الضربات الهادفة للانتقام من مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليمان.

وزعم "زادة" أن "الهجوم الإيراني لم يستهدف قتل جنود أمريكيين، وإنما الإضرار بالآلة العسكرية الأمريكية"، على حد ذكره وفق ما نقلت "رويترز".

واعتبر أن "الثأر الملائم لمقتل سليماني هو طرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط".

وأشار "زادة" إلى أن إيران لديها مئات الصواريخ على أهبة الاستعداد، وعندما أطلقت طهران الصواريخ أمس استخدمت الهجمات الإلكترونية لتعطيل أنظمة الملاحة بالطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
06:15 PM

بعد إعلان إنهاء هجومها.. إيران تهدد بضرب أهداف أمريكية عبر المنطقة

"زادة" زعم أن القصف ركّز على العتاد وتجنّب الجنود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة، اليوم (الخميس)؛ أن ضربات طهران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق بداية لسلسلة هجمات عبر المنطقة، رغم أن إيران أعلنت عبر أكثر من مسؤول أنها أنهت الضربات الهادفة للانتقام من مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليمان.

وزعم "زادة" أن "الهجوم الإيراني لم يستهدف قتل جنود أمريكيين، وإنما الإضرار بالآلة العسكرية الأمريكية"، على حد ذكره وفق ما نقلت "رويترز".

واعتبر أن "الثأر الملائم لمقتل سليماني هو طرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط".

وأشار "زادة" إلى أن إيران لديها مئات الصواريخ على أهبة الاستعداد، وعندما أطلقت طهران الصواريخ أمس استخدمت الهجمات الإلكترونية لتعطيل أنظمة الملاحة بالطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية.

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