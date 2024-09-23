وقال في تغريده عبر حسابه الرسمي: "نود التوضيح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ووقف العمليات، ويجري العمل على إلغاء العمليات غير الصحيحة".

أعلن البنك السعودي للاستثمار تعرُّض بطاقات عدد من عملائه لعمليات غير اعتيادية صادرة من خارج المملكة.

البنك السعودي للاستثمار يعلن عمليات غير اعتيادية تعرَّضت لها بطاقات عدد من عملائه عبدالله البرقاوي سبق 2019-09-23 أعلن البنك السعودي للاستثمار تعرُّض بطاقات عدد من عملائه لعمليات غير اعتيادية صادرة من خارج المملكة. وقال في تغريده عبر حسابه الرسمي: "نود التوضيح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ووقف العمليات، ويجري العمل على إلغاء العمليات غير الصحيحة".

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 08:36 PM

اخر تعديل 23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 10:28 PM

البنك السعودي للاستثمار يعلن عمليات غير اعتيادية تعرَّضت لها بطاقات عدد من عملائه أكد اتخاذ الإجراءات المناسبة ووقف العمليات وإلغاء غير الصحيحة





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أعلن البنك السعودي للاستثمار تعرُّض بطاقات عدد من عملائه لعمليات غير اعتيادية صادرة من خارج المملكة.

وقال في تغريده عبر حسابه الرسمي: "نود التوضيح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ووقف العمليات، ويجري العمل على إلغاء العمليات غير الصحيحة".