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البنك السعودي للاستثمار يعلن عمليات غير اعتيادية تعرَّضت لها بطاقات عدد من عملائه

أكد اتخاذ الإجراءات المناسبة ووقف العمليات وإلغاء غير الصحيحة

أعلن البنك السعودي للاستثمار تعرُّض بطاقات عدد من عملائه لعمليات غير اعتيادية صادرة من خارج المملكة.

وقال في تغريده عبر حسابه الرسمي: "نود التوضيح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ووقف العمليات، ويجري العمل على إلغاء العمليات غير الصحيحة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك السعودي للاستثمار يعلن عمليات غير اعتيادية تعرَّضت لها بطاقات عدد من عملائه
سبق

أعلن البنك السعودي للاستثمار تعرُّض بطاقات عدد من عملائه لعمليات غير اعتيادية صادرة من خارج المملكة.

وقال في تغريده عبر حسابه الرسمي: "نود التوضيح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ووقف العمليات، ويجري العمل على إلغاء العمليات غير الصحيحة".

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
08:36 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
10:28 PM

البنك السعودي للاستثمار يعلن عمليات غير اعتيادية تعرَّضت لها بطاقات عدد من عملائه

أكد اتخاذ الإجراءات المناسبة ووقف العمليات وإلغاء غير الصحيحة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
10,856

أعلن البنك السعودي للاستثمار تعرُّض بطاقات عدد من عملائه لعمليات غير اعتيادية صادرة من خارج المملكة.

وقال في تغريده عبر حسابه الرسمي: "نود التوضيح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ووقف العمليات، ويجري العمل على إلغاء العمليات غير الصحيحة".

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