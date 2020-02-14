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"الوليد بن طلال" يجدد مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قال: الفرس تاريخيًا لا يعرفون إلا لغة القوة

جدد الأمير الوليد بن طلال مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة).
وقال الأمير الوليد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في هذه التغريدة من 32 شهرًا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وتابع: "ما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيًا، لا يعرفون إلا لغة القوة".

الأمير الوليد بن طلال حذف التاء المربوطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

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"الوليد بن طلال" يجدد مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية
سبق

جدد الأمير الوليد بن طلال مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة).
وقال الأمير الوليد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في هذه التغريدة من 32 شهرًا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وتابع: "ما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيًا، لا يعرفون إلا لغة القوة".

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
05:05 PM

"الوليد بن طلال" يجدد مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قال: الفرس تاريخيًا لا يعرفون إلا لغة القوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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42,126

جدد الأمير الوليد بن طلال مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة).
وقال الأمير الوليد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في هذه التغريدة من 32 شهرًا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وتابع: "ما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيًا، لا يعرفون إلا لغة القوة".

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