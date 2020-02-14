جدد الأمير الوليد بن طلال مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة). وقال الأمير الوليد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في هذه التغريدة من 32 شهرًا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وتابع: "ما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيًا، لا يعرفون إلا لغة القوة".

"الوليد بن طلال" يجدد مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-14 جدد الأمير الوليد بن طلال مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة).

وقال الأمير الوليد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في هذه التغريدة من 32 شهرًا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وتابع: "ما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيًا، لا يعرفون إلا لغة القوة".

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 05:05 PM

"الوليد بن طلال" يجدد مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال: الفرس تاريخيًا لا يعرفون إلا لغة القوة





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جدد الأمير الوليد بن طلال مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة).

وقال الأمير الوليد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في هذه التغريدة من 32 شهرًا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وتابع: "ما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيًا، لا يعرفون إلا لغة القوة".