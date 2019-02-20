"الحصيني": رسمياً انتهاء فصل الشتاء 7 مارس المقبل
خاطب أهالي الوسطى والشمالية: "احتفظوا بلبس المعاطف"
كشف خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن الشتاء ينتهي فعلياً بنهاية العقرب الثانية 4 شعبان 1443هـ، الموافق 7 مارس 2022م.
وأوضح الحصيني أن الشتاء ينتهي فلكياً في 1443/8/18هـ، الموافق21 مارس 2022م؛ حيث يمكن رفع الملابس الشتوية الثقيلة.
وقال "الحصيني" مخاطباً أهل المنطقتيْن الوسطى، والشمالية: "احتفظوا بالمعاطف "الكوت"، وهو رداء من صوفٍ ونحوه يُلْبسُ فوق الثِّيْاب، حتى نهاية موسم "الذراعين" الذي ينتهي في 10 شوال".
"الحصيني": رسمياً انتهاء فصل الشتاء 7 مارس المقبل
منصور الشلاقي
سبق
2022-02-20
كشف خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن الشتاء ينتهي فعلياً بنهاية العقرب الثانية 4 شعبان 1443هـ، الموافق 7 مارس 2022م.
وأوضح الحصيني أن الشتاء ينتهي فلكياً في 1443/8/18هـ، الموافق21 مارس 2022م؛ حيث يمكن رفع الملابس الشتوية الثقيلة.
وقال "الحصيني" مخاطباً أهل المنطقتيْن الوسطى، والشمالية: "احتفظوا بالمعاطف "الكوت"، وهو رداء من صوفٍ ونحوه يُلْبسُ فوق الثِّيْاب، حتى نهاية موسم "الذراعين" الذي ينتهي في 10 شوال".
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
05:36 PM
"الحصيني": رسمياً انتهاء فصل الشتاء 7 مارس المقبل
خاطب أهالي الوسطى والشمالية: "احتفظوا بلبس المعاطف"
كشف خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن الشتاء ينتهي فعلياً بنهاية العقرب الثانية 4 شعبان 1443هـ، الموافق 7 مارس 2022م.
وأوضح الحصيني أن الشتاء ينتهي فلكياً في 1443/8/18هـ، الموافق21 مارس 2022م؛ حيث يمكن رفع الملابس الشتوية الثقيلة.
وقال "الحصيني" مخاطباً أهل المنطقتيْن الوسطى، والشمالية: "احتفظوا بالمعاطف "الكوت"، وهو رداء من صوفٍ ونحوه يُلْبسُ فوق الثِّيْاب، حتى نهاية موسم "الذراعين" الذي ينتهي في 10 شوال".