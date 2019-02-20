"الحصيني": رسمياً انتهاء فصل الشتاء 7 مارس المقبل

خاطب أهالي الوسطى والشمالية: "احتفظوا بلبس المعاطف"

كشف خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن الشتاء ينتهي فعلياً بنهاية العقرب الثانية 4 شعبان 1443هـ، الموافق 7 مارس 2022م.



وأوضح الحصيني أن الشتاء ينتهي فلكياً في 1443/8/18هـ، الموافق21 مارس 2022م؛ حيث يمكن رفع الملابس الشتوية الثقيلة.

وقال "الحصيني" مخاطباً أهل المنطقتيْن الوسطى، والشمالية: "احتفظوا بالمعاطف "الكوت"، وهو رداء من صوفٍ ونحوه يُلْبسُ فوق الثِّيْاب، حتى نهاية موسم "الذراعين" الذي ينتهي في 10 شوال".