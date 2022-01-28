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"تعليم مكة": اختبار 520 مرشحاً ومرشحة من المرشحين بالعمل الإشرافي غداً

أعلنت الإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عن اختبار ما يقارب 520 مرشحاً ومرشحة من المتقدمين للترشيح بالعمل الإشرافي للعام 1440.

وأوضحت أن الاختبار سيقام غداً الاثنين، وسيكون بعد صلاة المغرب بمقر مدرسة الملك عبدالعزيز والمرشحات بمقر الثانوية 46 في تمام الساعة 6:45 المغرب.

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"تعليم مكة": اختبار 520 مرشحاً ومرشحة من المرشحين بالعمل الإشرافي غداً
سبق

أعلنت الإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عن اختبار ما يقارب 520 مرشحاً ومرشحة من المتقدمين للترشيح بالعمل الإشرافي للعام 1440.

وأوضحت أن الاختبار سيقام غداً الاثنين، وسيكون بعد صلاة المغرب بمقر مدرسة الملك عبدالعزيز والمرشحات بمقر الثانوية 46 في تمام الساعة 6:45 المغرب.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
11:20 PM

"تعليم مكة": اختبار 520 مرشحاً ومرشحة من المرشحين بالعمل الإشرافي غداً

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أعلنت الإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عن اختبار ما يقارب 520 مرشحاً ومرشحة من المتقدمين للترشيح بالعمل الإشرافي للعام 1440.

وأوضحت أن الاختبار سيقام غداً الاثنين، وسيكون بعد صلاة المغرب بمقر مدرسة الملك عبدالعزيز والمرشحات بمقر الثانوية 46 في تمام الساعة 6:45 المغرب.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,906
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,587
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,660
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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27,648

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