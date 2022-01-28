"تعليم مكة": اختبار 520 مرشحاً ومرشحة من المرشحين بالعمل الإشرافي غداً
أعلنت الإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عن اختبار ما يقارب 520 مرشحاً ومرشحة من المتقدمين للترشيح بالعمل الإشرافي للعام 1440.
وأوضحت أن الاختبار سيقام غداً الاثنين، وسيكون بعد صلاة المغرب بمقر مدرسة الملك عبدالعزيز والمرشحات بمقر الثانوية 46 في تمام الساعة 6:45 المغرب.
"تعليم مكة": اختبار 520 مرشحاً ومرشحة من المرشحين بالعمل الإشرافي غداً
هادي العصيمي
سبق
2019-01-27
أعلنت الإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عن اختبار ما يقارب 520 مرشحاً ومرشحة من المتقدمين للترشيح بالعمل الإشرافي للعام 1440.
وأوضحت أن الاختبار سيقام غداً الاثنين، وسيكون بعد صلاة المغرب بمقر مدرسة الملك عبدالعزيز والمرشحات بمقر الثانوية 46 في تمام الساعة 6:45 المغرب.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
11:20 PM
"تعليم مكة": اختبار 520 مرشحاً ومرشحة من المرشحين بالعمل الإشرافي غداً
أعلنت الإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عن اختبار ما يقارب 520 مرشحاً ومرشحة من المتقدمين للترشيح بالعمل الإشرافي للعام 1440.
وأوضحت أن الاختبار سيقام غداً الاثنين، وسيكون بعد صلاة المغرب بمقر مدرسة الملك عبدالعزيز والمرشحات بمقر الثانوية 46 في تمام الساعة 6:45 المغرب.