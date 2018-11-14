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محافظ التقاعد: جائزة الأداء الحكومي المتميز تدفعنا لبذل المزيد من الجهود

حققتها في مسابقة المدينة المنورة.. رضا المستفيدين أولوية لجميع المنسوبين

اعتبر محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس فوز المؤسسة بالمركز الثالث والجائزة البرونزية في جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز عن فرع التميز في تحقيق رضا المستفيد، واستلام الجائزة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ما هو إلا تتويج للعمل المتواصل من قبل جميع منسوبي المؤسسة؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وأكد "النحاس" أن رضا المستفيدين عن خدمات المؤسسة المقدمة لعملائها يعد أولوية لجميع منسوبيها، والتي أكدتها استراتيجية المؤسسة 2022 بتقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين.

وأضاف "النحاس" أن هذه الجائزة لن تكون إلا محفزاً ودافعاً لمضاعفة الجهود من مسؤولي المؤسسة ومنسوبيها؛ لتقديم أفضل الخدمات وبأيسر السبل للمشترك والمتقاعد والمستفيد.

واختتم محافظ المؤسسة العامة للتقاعد تصريحه بتقديم خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وجميع القائمين على جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز.

يُذكر أن المؤسسة تقدم خدماتها من خلال 60 فرعاً ومكتباً في مختلف مناطق المملكة لخدمة أكثر من 1.3 مليون عميل. كما تقدم المؤسسة أكثر من 100 خدمة عبر بوابتها الإلكترونية في إطار السعي نحو أتمتة جميع معاملاتها، ضمن خطواتها الرامية إلى تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية.

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محافظ التقاعد: جائزة الأداء الحكومي المتميز تدفعنا لبذل المزيد من الجهود
سبق

اعتبر محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس فوز المؤسسة بالمركز الثالث والجائزة البرونزية في جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز عن فرع التميز في تحقيق رضا المستفيد، واستلام الجائزة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ما هو إلا تتويج للعمل المتواصل من قبل جميع منسوبي المؤسسة؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وأكد "النحاس" أن رضا المستفيدين عن خدمات المؤسسة المقدمة لعملائها يعد أولوية لجميع منسوبيها، والتي أكدتها استراتيجية المؤسسة 2022 بتقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين.

وأضاف "النحاس" أن هذه الجائزة لن تكون إلا محفزاً ودافعاً لمضاعفة الجهود من مسؤولي المؤسسة ومنسوبيها؛ لتقديم أفضل الخدمات وبأيسر السبل للمشترك والمتقاعد والمستفيد.

واختتم محافظ المؤسسة العامة للتقاعد تصريحه بتقديم خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وجميع القائمين على جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز.

يُذكر أن المؤسسة تقدم خدماتها من خلال 60 فرعاً ومكتباً في مختلف مناطق المملكة لخدمة أكثر من 1.3 مليون عميل. كما تقدم المؤسسة أكثر من 100 خدمة عبر بوابتها الإلكترونية في إطار السعي نحو أتمتة جميع معاملاتها، ضمن خطواتها الرامية إلى تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
03:51 PM

محافظ التقاعد: جائزة الأداء الحكومي المتميز تدفعنا لبذل المزيد من الجهود

حققتها في مسابقة المدينة المنورة.. رضا المستفيدين أولوية لجميع المنسوبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس فوز المؤسسة بالمركز الثالث والجائزة البرونزية في جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز عن فرع التميز في تحقيق رضا المستفيد، واستلام الجائزة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ما هو إلا تتويج للعمل المتواصل من قبل جميع منسوبي المؤسسة؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وأكد "النحاس" أن رضا المستفيدين عن خدمات المؤسسة المقدمة لعملائها يعد أولوية لجميع منسوبيها، والتي أكدتها استراتيجية المؤسسة 2022 بتقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين.

وأضاف "النحاس" أن هذه الجائزة لن تكون إلا محفزاً ودافعاً لمضاعفة الجهود من مسؤولي المؤسسة ومنسوبيها؛ لتقديم أفضل الخدمات وبأيسر السبل للمشترك والمتقاعد والمستفيد.

واختتم محافظ المؤسسة العامة للتقاعد تصريحه بتقديم خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وجميع القائمين على جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز.

يُذكر أن المؤسسة تقدم خدماتها من خلال 60 فرعاً ومكتباً في مختلف مناطق المملكة لخدمة أكثر من 1.3 مليون عميل. كما تقدم المؤسسة أكثر من 100 خدمة عبر بوابتها الإلكترونية في إطار السعي نحو أتمتة جميع معاملاتها، ضمن خطواتها الرامية إلى تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية.

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