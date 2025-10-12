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أمير الرياض يوقّع مع وزير الموارد مذكرة لتدشين أعمال برنامج التوطين

لرفع مستوى العاملين وتمكينهم في سوق العمل لتحقيق الاستدامة

وقّع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مذكرة تفاهم لتدشين أعمال برنامج التوطين بمنطقة الرياض، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث اطلع على عرض عن برنامج التوطين بمنطقة الرياض وتنظيمات العمل الجديدة بالوزارة وإحصائيات عن أرقام الوظائف والبطالة ومستوياتها وأنشطة التوطين والتعاون مع القطاع الخاص.

وناقش نتائج برنامج إمارة الرياض في التوطين والتنسيق الوظيفي وسبل تعزيزه عبر برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتهدف المذكرة إلى إطلاق برنامج للتوطين ودعم تمكين المواطنين من الوظائف المقصورة عليهم، ورفع مستوى ومهارات العاملين وتمكينهم في سوق العمل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال الشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة بإمارات المناطق لضمان نجاح أهداف نمو وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في القطاعات والأنشطة التجارية المختلفة بالمناطق إضافة إلى تعزيز المشاركة والتعاون بين إمارة منطقة الرياض ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال.

وحضر توقيع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، وأمين عام برنامج التوطين بإمارة الرياض محمد بن عبدالعزيز العمار.

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أمير الرياض يوقّع مع وزير الموارد مذكرة لتدشين أعمال برنامج التوطين
سبق

وقّع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مذكرة تفاهم لتدشين أعمال برنامج التوطين بمنطقة الرياض، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث اطلع على عرض عن برنامج التوطين بمنطقة الرياض وتنظيمات العمل الجديدة بالوزارة وإحصائيات عن أرقام الوظائف والبطالة ومستوياتها وأنشطة التوطين والتعاون مع القطاع الخاص.

وناقش نتائج برنامج إمارة الرياض في التوطين والتنسيق الوظيفي وسبل تعزيزه عبر برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتهدف المذكرة إلى إطلاق برنامج للتوطين ودعم تمكين المواطنين من الوظائف المقصورة عليهم، ورفع مستوى ومهارات العاملين وتمكينهم في سوق العمل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال الشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة بإمارات المناطق لضمان نجاح أهداف نمو وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في القطاعات والأنشطة التجارية المختلفة بالمناطق إضافة إلى تعزيز المشاركة والتعاون بين إمارة منطقة الرياض ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال.

وحضر توقيع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، وأمين عام برنامج التوطين بإمارة الرياض محمد بن عبدالعزيز العمار.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
03:14 PM

أمير الرياض يوقّع مع وزير الموارد مذكرة لتدشين أعمال برنامج التوطين

لرفع مستوى العاملين وتمكينهم في سوق العمل لتحقيق الاستدامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مذكرة تفاهم لتدشين أعمال برنامج التوطين بمنطقة الرياض، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث اطلع على عرض عن برنامج التوطين بمنطقة الرياض وتنظيمات العمل الجديدة بالوزارة وإحصائيات عن أرقام الوظائف والبطالة ومستوياتها وأنشطة التوطين والتعاون مع القطاع الخاص.

وناقش نتائج برنامج إمارة الرياض في التوطين والتنسيق الوظيفي وسبل تعزيزه عبر برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتهدف المذكرة إلى إطلاق برنامج للتوطين ودعم تمكين المواطنين من الوظائف المقصورة عليهم، ورفع مستوى ومهارات العاملين وتمكينهم في سوق العمل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال الشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة بإمارات المناطق لضمان نجاح أهداف نمو وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في القطاعات والأنشطة التجارية المختلفة بالمناطق إضافة إلى تعزيز المشاركة والتعاون بين إمارة منطقة الرياض ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال.

وحضر توقيع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، وأمين عام برنامج التوطين بإمارة الرياض محمد بن عبدالعزيز العمار.

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