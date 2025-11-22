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بالفيديو .. رجال ألمع تشهد أمطاراً غزيرة.. و"نقل عسير" يباشر

أزال الصخور وأعاد الحركة المرورية بها لطبيعتها

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع "غرب مدينة أبها" جرت على إثرها عدد من أودية المحافظة، ووثق عدد من السكان جريان السيول الجارفة بالقرب من قرية رجال التراثية.

وباشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير صيانة عدد من طرق محافظة رجال ألمع بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء اليوم وتفقد الطرق المتضررة، وتمت إزالة الصخور من طريق القرية التراثية وإعادة فتحه بعدما أغلقته المياه والصخور والعوالق التي حملتها مياه الأمطار.

وتفقد فرع وزارة النقل عقبة الصماء وأزال الصخور التي جرفتها الأمطار، وأعاد الحركة المرورية بها لطبيعتها بما يكفل سلامة المسافرين من خلالها.

سيول أمطار رجال ألمع عقبة الصماء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. رجال ألمع تشهد أمطاراً غزيرة.. و"نقل عسير" يباشر
سبق

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع "غرب مدينة أبها" جرت على إثرها عدد من أودية المحافظة، ووثق عدد من السكان جريان السيول الجارفة بالقرب من قرية رجال التراثية.

وباشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير صيانة عدد من طرق محافظة رجال ألمع بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء اليوم وتفقد الطرق المتضررة، وتمت إزالة الصخور من طريق القرية التراثية وإعادة فتحه بعدما أغلقته المياه والصخور والعوالق التي حملتها مياه الأمطار.

وتفقد فرع وزارة النقل عقبة الصماء وأزال الصخور التي جرفتها الأمطار، وأعاد الحركة المرورية بها لطبيعتها بما يكفل سلامة المسافرين من خلالها.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
11:39 PM

بالفيديو .. رجال ألمع تشهد أمطاراً غزيرة.. و"نقل عسير" يباشر

أزال الصخور وأعاد الحركة المرورية بها لطبيعتها

A A A
رائد القرفي - عسير
0
1,774

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع "غرب مدينة أبها" جرت على إثرها عدد من أودية المحافظة، ووثق عدد من السكان جريان السيول الجارفة بالقرب من قرية رجال التراثية.

وباشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير صيانة عدد من طرق محافظة رجال ألمع بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء اليوم وتفقد الطرق المتضررة، وتمت إزالة الصخور من طريق القرية التراثية وإعادة فتحه بعدما أغلقته المياه والصخور والعوالق التي حملتها مياه الأمطار.

وتفقد فرع وزارة النقل عقبة الصماء وأزال الصخور التي جرفتها الأمطار، وأعاد الحركة المرورية بها لطبيعتها بما يكفل سلامة المسافرين من خلالها.

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