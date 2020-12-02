النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال فترة إيقاف العمرة..  تغيير 4 آلاف قطعة رخام بالمسجد الحرام

المهام تضمنت تجهيز مصلى الإمام وإصدار 440 رخصة عمل

غيّرت الإدارة العامة للمشاريع التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال فترة تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا، أكثر من أربعة آلاف قطعة رخام في توسعة الملك فهد والمسعى، وتجهيز مصلى الإمام، وإصدار (437) رخصة عمل.

وقال مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عمار بن محمد الأحمدي: قطع الرخام المركبة في المسجد الحرام خلال فترة الجائحة (4002) قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ (1849) مترًا مربعًا، منها (3302) في توسعة الملك فهد، و(700) قطعة في المسعى.

وأضاف: التوسعة والمسعى تم تقسيمها أثناء أعمال التركيب إلى (18) زوناً، وبلغ الزون الأول في توسعة الملك فهد (160) قطعة، والثاني (458)، والثالث (537)، والرابع (409)، والخامس (410)، والسادس (571)، والسابع (415)، والثامن (307)، والتاسع (35).

وأردف "الأحمدي": تم تركيب (41) قطعة في الزون الأول للمسعى، والزون الثاني (63)، والثالث (104)، والرابع (93)، والخامس (62)، والسادس (74)، والسابع (83)، والثامن (89)، والتاسع (91).

وتابع: يتميز الرخام بأنه خالٍ من التشققات والتسوس، ويبلغ سمكه (3) سم، وأشرف على تركيبه، وتجهيز مصلى الإمام (15) مهندساً من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يعملون على مدار الساعة.

وأكد "الأحمدي" أن أعمال التركيب تمت عبر إزالة الرخام القديم مع الحفاظ عليه، وتنظيف مساحة العمل، ورُوعي في أثناء خلط المواد؛ عدم إضافة التربة العادية لضمان عدم اصفراره مستقبلاً.

ولفت إلى تركيب فاصل التمدد من السيليكون لحماية الرخام من اختلاف النسب، كذلك تم التأكد من اتجاهه للقبلة ليستدل به المصلون.

وقال "الأحمدي" إنه تم نقل مصلى الإمام إلى الدور الأرضي، والاستفادة من فترة إيقاف العمرة والعمل في تجهيز مصلى الإمام الذي قسم إلى أجزاء، وخلال (18) يوماً جُهز المصلى، وتم تركيب (248) متراً مربعاً من الجبس بورد، مع إنهاء أعمال الدهان، ويحتوي المصلى على (38) سماعة، و(7) نجفات، و(7) وحدات دولابية للتكييف، و(140) وحدة إنارة، و(27) مخرج تكييف سطحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال فترة إيقاف العمرة..  تغيير 4 آلاف قطعة رخام بالمسجد الحرام
سبق

غيّرت الإدارة العامة للمشاريع التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال فترة تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا، أكثر من أربعة آلاف قطعة رخام في توسعة الملك فهد والمسعى، وتجهيز مصلى الإمام، وإصدار (437) رخصة عمل.

وقال مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عمار بن محمد الأحمدي: قطع الرخام المركبة في المسجد الحرام خلال فترة الجائحة (4002) قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ (1849) مترًا مربعًا، منها (3302) في توسعة الملك فهد، و(700) قطعة في المسعى.

وأضاف: التوسعة والمسعى تم تقسيمها أثناء أعمال التركيب إلى (18) زوناً، وبلغ الزون الأول في توسعة الملك فهد (160) قطعة، والثاني (458)، والثالث (537)، والرابع (409)، والخامس (410)، والسادس (571)، والسابع (415)، والثامن (307)، والتاسع (35).

وأردف "الأحمدي": تم تركيب (41) قطعة في الزون الأول للمسعى، والزون الثاني (63)، والثالث (104)، والرابع (93)، والخامس (62)، والسادس (74)، والسابع (83)، والثامن (89)، والتاسع (91).

وتابع: يتميز الرخام بأنه خالٍ من التشققات والتسوس، ويبلغ سمكه (3) سم، وأشرف على تركيبه، وتجهيز مصلى الإمام (15) مهندساً من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يعملون على مدار الساعة.

وأكد "الأحمدي" أن أعمال التركيب تمت عبر إزالة الرخام القديم مع الحفاظ عليه، وتنظيف مساحة العمل، ورُوعي في أثناء خلط المواد؛ عدم إضافة التربة العادية لضمان عدم اصفراره مستقبلاً.

ولفت إلى تركيب فاصل التمدد من السيليكون لحماية الرخام من اختلاف النسب، كذلك تم التأكد من اتجاهه للقبلة ليستدل به المصلون.

وقال "الأحمدي" إنه تم نقل مصلى الإمام إلى الدور الأرضي، والاستفادة من فترة إيقاف العمرة والعمل في تجهيز مصلى الإمام الذي قسم إلى أجزاء، وخلال (18) يوماً جُهز المصلى، وتم تركيب (248) متراً مربعاً من الجبس بورد، مع إنهاء أعمال الدهان، ويحتوي المصلى على (38) سماعة، و(7) نجفات، و(7) وحدات دولابية للتكييف، و(140) وحدة إنارة، و(27) مخرج تكييف سطحي.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:57 PM

خلال فترة إيقاف العمرة..  تغيير 4 آلاف قطعة رخام بالمسجد الحرام

المهام تضمنت تجهيز مصلى الإمام وإصدار 440 رخصة عمل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,391

غيّرت الإدارة العامة للمشاريع التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال فترة تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا، أكثر من أربعة آلاف قطعة رخام في توسعة الملك فهد والمسعى، وتجهيز مصلى الإمام، وإصدار (437) رخصة عمل.

وقال مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عمار بن محمد الأحمدي: قطع الرخام المركبة في المسجد الحرام خلال فترة الجائحة (4002) قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ (1849) مترًا مربعًا، منها (3302) في توسعة الملك فهد، و(700) قطعة في المسعى.

وأضاف: التوسعة والمسعى تم تقسيمها أثناء أعمال التركيب إلى (18) زوناً، وبلغ الزون الأول في توسعة الملك فهد (160) قطعة، والثاني (458)، والثالث (537)، والرابع (409)، والخامس (410)، والسادس (571)، والسابع (415)، والثامن (307)، والتاسع (35).

وأردف "الأحمدي": تم تركيب (41) قطعة في الزون الأول للمسعى، والزون الثاني (63)، والثالث (104)، والرابع (93)، والخامس (62)، والسادس (74)، والسابع (83)، والثامن (89)، والتاسع (91).

وتابع: يتميز الرخام بأنه خالٍ من التشققات والتسوس، ويبلغ سمكه (3) سم، وأشرف على تركيبه، وتجهيز مصلى الإمام (15) مهندساً من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يعملون على مدار الساعة.

وأكد "الأحمدي" أن أعمال التركيب تمت عبر إزالة الرخام القديم مع الحفاظ عليه، وتنظيف مساحة العمل، ورُوعي في أثناء خلط المواد؛ عدم إضافة التربة العادية لضمان عدم اصفراره مستقبلاً.

ولفت إلى تركيب فاصل التمدد من السيليكون لحماية الرخام من اختلاف النسب، كذلك تم التأكد من اتجاهه للقبلة ليستدل به المصلون.

وقال "الأحمدي" إنه تم نقل مصلى الإمام إلى الدور الأرضي، والاستفادة من فترة إيقاف العمرة والعمل في تجهيز مصلى الإمام الذي قسم إلى أجزاء، وخلال (18) يوماً جُهز المصلى، وتم تركيب (248) متراً مربعاً من الجبس بورد، مع إنهاء أعمال الدهان، ويحتوي المصلى على (38) سماعة، و(7) نجفات، و(7) وحدات دولابية للتكييف، و(140) وحدة إنارة، و(27) مخرج تكييف سطحي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,276
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,059
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,734

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة