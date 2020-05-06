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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ناقشا سُبل التعاون بين الجانبَيْن في المجالات الإغاثية والإنسانية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير.

وجرى خلال الاتصال بحث سُبل التعاون بين الجانبَيْن في المجالات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الصحية العالمية الراهنة من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير.

وجرى خلال الاتصال بحث سُبل التعاون بين الجانبَيْن في المجالات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الصحية العالمية الراهنة من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:27 PM

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ناقشا سُبل التعاون بين الجانبَيْن في المجالات الإغاثية والإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير.

وجرى خلال الاتصال بحث سُبل التعاون بين الجانبَيْن في المجالات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الصحية العالمية الراهنة من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

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