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"الشريف" يفتتح غدًا مهرجان العسل الثامن في العرضيات

تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي"

يفتتح محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، مساء غد الأربعاء، مهرجان العسل الثامن، تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي"، بحضور عدد من رجال الأعمال والإعلام والمستثمرين ومسؤولي محافظات منطقة مكة المكرمة.

وقال الشريف: إن المهرجان سيتضمن جلسة حوار حول التنمية السياحية في محافظة العرضيات، التي تعتبر موطنًا أصليًّا للعسل لتنوع الغطاء النباتي فيها.

وأضاف: حسب سجلات مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة فإن نحو 1200 نحال يمارسون مهنة تربية النحل ويملكون قرابة 350 ألف خلية، متوسط إنتاج كل منها سنويًّا خمسة كيلوجرامات كحد أدنى، وتصل القيمة السوقية للعسل بالمحافظة إلى نحو 500 مليون ريال كحد أدنى في السنة.

مهرجان العسل الثامن في العرضيات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الشريف" يفتتح غدًا مهرجان العسل الثامن في العرضيات
سبق

يفتتح محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، مساء غد الأربعاء، مهرجان العسل الثامن، تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي"، بحضور عدد من رجال الأعمال والإعلام والمستثمرين ومسؤولي محافظات منطقة مكة المكرمة.

وقال الشريف: إن المهرجان سيتضمن جلسة حوار حول التنمية السياحية في محافظة العرضيات، التي تعتبر موطنًا أصليًّا للعسل لتنوع الغطاء النباتي فيها.

وأضاف: حسب سجلات مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة فإن نحو 1200 نحال يمارسون مهنة تربية النحل ويملكون قرابة 350 ألف خلية، متوسط إنتاج كل منها سنويًّا خمسة كيلوجرامات كحد أدنى، وتصل القيمة السوقية للعسل بالمحافظة إلى نحو 500 مليون ريال كحد أدنى في السنة.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
07:14 PM

"الشريف" يفتتح غدًا مهرجان العسل الثامن في العرضيات

تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يفتتح محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، مساء غد الأربعاء، مهرجان العسل الثامن، تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي"، بحضور عدد من رجال الأعمال والإعلام والمستثمرين ومسؤولي محافظات منطقة مكة المكرمة.

وقال الشريف: إن المهرجان سيتضمن جلسة حوار حول التنمية السياحية في محافظة العرضيات، التي تعتبر موطنًا أصليًّا للعسل لتنوع الغطاء النباتي فيها.

وأضاف: حسب سجلات مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة فإن نحو 1200 نحال يمارسون مهنة تربية النحل ويملكون قرابة 350 ألف خلية، متوسط إنتاج كل منها سنويًّا خمسة كيلوجرامات كحد أدنى، وتصل القيمة السوقية للعسل بالمحافظة إلى نحو 500 مليون ريال كحد أدنى في السنة.

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