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وسم #مهنتك_شركتك يجمع 19 جهة حكومية للتسويق لنظام الشركات المهنية

تناول كل جوانبه وأهدافه والمخرجات الإيجابية المنتظرة منه

جمع وسم #مهنتك_شركتك 19 جهة حكومية، تفاعلاً مع موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع على صدور تنظيم الشركات المهنية من خلال حملة تسويقية أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
صحيفة "سبق" ألقت نظرة فاحصة على وسم #مهنتك_شركتك والذي تضمن تغريدات لــ19 جهة حكومية كوزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الإعلام، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، هيئة الغذاء والدواء، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتبيان أهمية هذا النظام والتأثير الإيجابي المتوقع من إصداره على الشركات المهنية وأصحاب المهن الحرة.
الحملة التسويقية لنظام الشركات المهنية تعد خطوة رائعة من وزارة التجارة والاستثمار التي تفاعلت بشكل سريع مع إقرار النظام، وتناولت كل جوانب هذا النظام وأهدافه والمخرجات الإيجابية المنتظرة منه من خلال فيديو تعريفي ومجموعة من التصاميم (إنفوجرافيك) صُممت بطريقة إبداعية ومميزة تحاكي الجانب البصري والذائقة الخطابية للمهتمين والمستفيدين من هذا النظام.
يذكر أن نظام الشركات المهنية الجديد يتيح تأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة وفق ضوابط محددة تضمن الحوكمة، ويسمح بأن تأخذ الشركة المهنية شكل شركة التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة أو شركة التضامن، إضافة إلى ذلك، يسمح النظام بمشاركة أو مساهمة أشخاص مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية، وتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر.
كما يجيز النظام للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات بعد استيفاء الشروط والضوابط التي نص عليها النظام أو لائحته.

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وسم #مهنتك_شركتك يجمع 19 جهة حكومية للتسويق لنظام الشركات المهنية
سبق

جمع وسم #مهنتك_شركتك 19 جهة حكومية، تفاعلاً مع موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع على صدور تنظيم الشركات المهنية من خلال حملة تسويقية أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
صحيفة "سبق" ألقت نظرة فاحصة على وسم #مهنتك_شركتك والذي تضمن تغريدات لــ19 جهة حكومية كوزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الإعلام، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، هيئة الغذاء والدواء، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتبيان أهمية هذا النظام والتأثير الإيجابي المتوقع من إصداره على الشركات المهنية وأصحاب المهن الحرة.
الحملة التسويقية لنظام الشركات المهنية تعد خطوة رائعة من وزارة التجارة والاستثمار التي تفاعلت بشكل سريع مع إقرار النظام، وتناولت كل جوانب هذا النظام وأهدافه والمخرجات الإيجابية المنتظرة منه من خلال فيديو تعريفي ومجموعة من التصاميم (إنفوجرافيك) صُممت بطريقة إبداعية ومميزة تحاكي الجانب البصري والذائقة الخطابية للمهتمين والمستفيدين من هذا النظام.
يذكر أن نظام الشركات المهنية الجديد يتيح تأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة وفق ضوابط محددة تضمن الحوكمة، ويسمح بأن تأخذ الشركة المهنية شكل شركة التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة أو شركة التضامن، إضافة إلى ذلك، يسمح النظام بمشاركة أو مساهمة أشخاص مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية، وتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر.
كما يجيز النظام للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات بعد استيفاء الشروط والضوابط التي نص عليها النظام أو لائحته.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
02:40 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
03:40 PM

وسم #مهنتك_شركتك يجمع 19 جهة حكومية للتسويق لنظام الشركات المهنية

تناول كل جوانبه وأهدافه والمخرجات الإيجابية المنتظرة منه

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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908

جمع وسم #مهنتك_شركتك 19 جهة حكومية، تفاعلاً مع موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع على صدور تنظيم الشركات المهنية من خلال حملة تسويقية أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
صحيفة "سبق" ألقت نظرة فاحصة على وسم #مهنتك_شركتك والذي تضمن تغريدات لــ19 جهة حكومية كوزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الإعلام، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، هيئة الغذاء والدواء، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتبيان أهمية هذا النظام والتأثير الإيجابي المتوقع من إصداره على الشركات المهنية وأصحاب المهن الحرة.
الحملة التسويقية لنظام الشركات المهنية تعد خطوة رائعة من وزارة التجارة والاستثمار التي تفاعلت بشكل سريع مع إقرار النظام، وتناولت كل جوانب هذا النظام وأهدافه والمخرجات الإيجابية المنتظرة منه من خلال فيديو تعريفي ومجموعة من التصاميم (إنفوجرافيك) صُممت بطريقة إبداعية ومميزة تحاكي الجانب البصري والذائقة الخطابية للمهتمين والمستفيدين من هذا النظام.
يذكر أن نظام الشركات المهنية الجديد يتيح تأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة وفق ضوابط محددة تضمن الحوكمة، ويسمح بأن تأخذ الشركة المهنية شكل شركة التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة أو شركة التضامن، إضافة إلى ذلك، يسمح النظام بمشاركة أو مساهمة أشخاص مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية، وتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر.
كما يجيز النظام للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات بعد استيفاء الشروط والضوابط التي نص عليها النظام أو لائحته.

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