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كورونا.. تونس تسجل 472 إصابة جديدة و92 حالة بقطر

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت تونس 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 700 ألف و400 إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفًا و527 حالة.

قطر
سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و47 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، بشفاء 165 مصابًا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233454 حالة.

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كورونا.. تونس تسجل 472 إصابة جديدة و92 حالة بقطر
سبق

سجلت تونس 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 700 ألف و400 إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفًا و527 حالة.

قطر
سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و47 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، بشفاء 165 مصابًا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233454 حالة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
04:25 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
06:58 PM

كورونا.. تونس تسجل 472 إصابة جديدة و92 حالة بقطر

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تونس 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 700 ألف و400 إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفًا و527 حالة.

قطر
سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و47 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، بشفاء 165 مصابًا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233454 حالة.

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