نفّذت صحة الأحساء 197 جولة رقابية على منشآت القطاع الصحي الخاص بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية والمجمعات والصيدليات والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك التقيد بالاشتراطات الصحية، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
صحة الأحساء تُنفّذ 197 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
هدفت إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية والمجمعات والصيدليات
نفّذت صحة الأحساء 197 جولة رقابية على منشآت القطاع الصحي الخاص بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية والمجمعات والصيدليات والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك التقيد بالاشتراطات الصحية، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
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صحة الأحساء تُنفّذ 197 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازيةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-04
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
10:39 AM
صحة الأحساء تُنفّذ 197 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
هدفت إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية والمجمعات والصيدليات
نفّذت صحة الأحساء 197 جولة رقابية على منشآت القطاع الصحي الخاص بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية والمجمعات والصيدليات والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك التقيد بالاشتراطات الصحية، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
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