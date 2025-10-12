"السديس" يدشن خطة وكالة المسجد النبوي لزيارة الروضة

أكد أنها راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تدشين خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.



وأكد "السديس" أن خطة الوكالة لاستقبال زائري المسجد النبوي راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين.



وقال: الخطة عملت على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية تضمن للزائرين البيئة المثالية والمناسبة لأداء عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، وتأمين ما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جرّاء الجائحة العالمية من متطلبات واحتياجات، وذلك في ظل الدعم السخي والعناية الكبيرة والرعاية الجليلة التي توليها القيادة للحرمين الشريفين وقاصديهما.