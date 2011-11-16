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"مسك" الخيرية تحقق مستهدفاتها عبر أول مدينة عالمية للتعليم والابتكار وريادة الأعمال

"الزير" لـ"سبق": ولي العهد يقود نهضة غير مسبوقة وقريبًا نجني ثمار الرؤية الطموحة

أوضح المستشار الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية الدكتور عبدالعزيز الزير لـ"سبق" أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تأتي تحقيقًا لرؤية سمو ولي العهد، ومستهدفات مؤسسة "مسك الخيرية" لتمكين الشباب السعودي؛ وذلك كمقر رئيس في التعليم والتأهيل، دعم الابتكار، وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل.

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن هذه المدينة وكما تعودنا من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله أول مدينة غير ربحية على مستوى العالم حاضنة للمجموعات الشبابية والتطوعية والمؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

وأبان أنها تأتي ضمن سلسلة من مشروعات عملاقة ريادية متنوعة تبناها سمو ولي العهد تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم بما تترجمه عمليًا للطموحات وصناعة المستقبل المميز، كون هدفها الأساس دعم الابتكارات بأشكالها وأنواعها المختلفة وريادة الأعمال في مختلف المجالات.

وزاد "الدكتور عبدالعزيز الزير" أن من أهدافها تأهيل قيادات سعودية شابة تُسهم في إثراء مسيرة تطور ونماء وطننا الغالي بما توفره من كل متطلبات الحياة العصرية وتضمه من كليات وأكاديميات ومدارس ومتاحف ومراكز مؤتمرات ومركز للإبداع ومدارس مسك ومعهد ومعرض للفنون ومسارح لفنون الأداء وغيرها من المراكز الريادية في كل في مختلف المجالات.

وأشار إلى ريادتها في استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم والتي ستشكل نقلة نوعية معززة لجوانب التنمية المستدامة وجودة الحياة والإبداع والابتكار ومحققة لطموحات المبتكرين في العلوم والتقنية.

واختتم "الزير" أننا بالفعل نعيش نهضة كبرى شملت معظم جوانب حياتنا يقودها فارس التطور والإبداع والتقدم والنمو والحياة الحضارية الفريدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك" الخيرية تحقق مستهدفاتها عبر أول مدينة عالمية للتعليم والابتكار وريادة الأعمال
سبق

أوضح المستشار الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية الدكتور عبدالعزيز الزير لـ"سبق" أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تأتي تحقيقًا لرؤية سمو ولي العهد، ومستهدفات مؤسسة "مسك الخيرية" لتمكين الشباب السعودي؛ وذلك كمقر رئيس في التعليم والتأهيل، دعم الابتكار، وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل.

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن هذه المدينة وكما تعودنا من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله أول مدينة غير ربحية على مستوى العالم حاضنة للمجموعات الشبابية والتطوعية والمؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

وأبان أنها تأتي ضمن سلسلة من مشروعات عملاقة ريادية متنوعة تبناها سمو ولي العهد تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم بما تترجمه عمليًا للطموحات وصناعة المستقبل المميز، كون هدفها الأساس دعم الابتكارات بأشكالها وأنواعها المختلفة وريادة الأعمال في مختلف المجالات.

وزاد "الدكتور عبدالعزيز الزير" أن من أهدافها تأهيل قيادات سعودية شابة تُسهم في إثراء مسيرة تطور ونماء وطننا الغالي بما توفره من كل متطلبات الحياة العصرية وتضمه من كليات وأكاديميات ومدارس ومتاحف ومراكز مؤتمرات ومركز للإبداع ومدارس مسك ومعهد ومعرض للفنون ومسارح لفنون الأداء وغيرها من المراكز الريادية في كل في مختلف المجالات.

وأشار إلى ريادتها في استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم والتي ستشكل نقلة نوعية معززة لجوانب التنمية المستدامة وجودة الحياة والإبداع والابتكار ومحققة لطموحات المبتكرين في العلوم والتقنية.

واختتم "الزير" أننا بالفعل نعيش نهضة كبرى شملت معظم جوانب حياتنا يقودها فارس التطور والإبداع والتقدم والنمو والحياة الحضارية الفريدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
11:41 PM

"مسك" الخيرية تحقق مستهدفاتها عبر أول مدينة عالمية للتعليم والابتكار وريادة الأعمال

"الزير" لـ"سبق": ولي العهد يقود نهضة غير مسبوقة وقريبًا نجني ثمار الرؤية الطموحة

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زيد الخمشي - الرياض
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أوضح المستشار الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية الدكتور عبدالعزيز الزير لـ"سبق" أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تأتي تحقيقًا لرؤية سمو ولي العهد، ومستهدفات مؤسسة "مسك الخيرية" لتمكين الشباب السعودي؛ وذلك كمقر رئيس في التعليم والتأهيل، دعم الابتكار، وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل.

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن هذه المدينة وكما تعودنا من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله أول مدينة غير ربحية على مستوى العالم حاضنة للمجموعات الشبابية والتطوعية والمؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

وأبان أنها تأتي ضمن سلسلة من مشروعات عملاقة ريادية متنوعة تبناها سمو ولي العهد تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم بما تترجمه عمليًا للطموحات وصناعة المستقبل المميز، كون هدفها الأساس دعم الابتكارات بأشكالها وأنواعها المختلفة وريادة الأعمال في مختلف المجالات.

وزاد "الدكتور عبدالعزيز الزير" أن من أهدافها تأهيل قيادات سعودية شابة تُسهم في إثراء مسيرة تطور ونماء وطننا الغالي بما توفره من كل متطلبات الحياة العصرية وتضمه من كليات وأكاديميات ومدارس ومتاحف ومراكز مؤتمرات ومركز للإبداع ومدارس مسك ومعهد ومعرض للفنون ومسارح لفنون الأداء وغيرها من المراكز الريادية في كل في مختلف المجالات.

وأشار إلى ريادتها في استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم والتي ستشكل نقلة نوعية معززة لجوانب التنمية المستدامة وجودة الحياة والإبداع والابتكار ومحققة لطموحات المبتكرين في العلوم والتقنية.

واختتم "الزير" أننا بالفعل نعيش نهضة كبرى شملت معظم جوانب حياتنا يقودها فارس التطور والإبداع والتقدم والنمو والحياة الحضارية الفريدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

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