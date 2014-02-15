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الاتحاد ينتظر عودة " حجازي" .. قبل موقعة الأهلي

يسابق لاعب الاتحاد المدافع " الدولي" المصري أحمد حجازي الزمن، في العودة للمشاركة في المباريات، بعد أن تعرض للإصابة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا التي احتضنت الكاميرون منافساتها .

ويأمل الاتحاديون أن يعود " حجازي" قبل موقعة الأهلي " دورياً"، حيث يشكل اللاعب دفعة قوية لخط دفاع الفريق الكروي.

ويتواجد مدافع الاتحاد في ألمانيا، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف .

يذكر أن الأصفر يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، مع بقاء مباراة مؤجلة أمام الهلال .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد ينتظر عودة " حجازي" .. قبل موقعة الأهلي
سبق

يسابق لاعب الاتحاد المدافع " الدولي" المصري أحمد حجازي الزمن، في العودة للمشاركة في المباريات، بعد أن تعرض للإصابة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا التي احتضنت الكاميرون منافساتها .

ويأمل الاتحاديون أن يعود " حجازي" قبل موقعة الأهلي " دورياً"، حيث يشكل اللاعب دفعة قوية لخط دفاع الفريق الكروي.

ويتواجد مدافع الاتحاد في ألمانيا، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف .

يذكر أن الأصفر يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، مع بقاء مباراة مؤجلة أمام الهلال .

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:08 PM

الاتحاد ينتظر عودة " حجازي" .. قبل موقعة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسابق لاعب الاتحاد المدافع " الدولي" المصري أحمد حجازي الزمن، في العودة للمشاركة في المباريات، بعد أن تعرض للإصابة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا التي احتضنت الكاميرون منافساتها .

ويأمل الاتحاديون أن يعود " حجازي" قبل موقعة الأهلي " دورياً"، حيث يشكل اللاعب دفعة قوية لخط دفاع الفريق الكروي.

ويتواجد مدافع الاتحاد في ألمانيا، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف .

يذكر أن الأصفر يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، مع بقاء مباراة مؤجلة أمام الهلال .

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