الاتحاد ينتظر عودة " حجازي" .. قبل موقعة الأهلي

يسابق لاعب الاتحاد المدافع " الدولي" المصري أحمد حجازي الزمن، في العودة للمشاركة في المباريات، بعد أن تعرض للإصابة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا التي احتضنت الكاميرون منافساتها .

ويأمل الاتحاديون أن يعود " حجازي" قبل موقعة الأهلي " دورياً"، حيث يشكل اللاعب دفعة قوية لخط دفاع الفريق الكروي.

ويتواجد مدافع الاتحاد في ألمانيا، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف .

يذكر أن الأصفر يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، مع بقاء مباراة مؤجلة أمام الهلال .