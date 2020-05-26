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تونس.. لا إصابات جديدة بكورونا وإجمالي حالات الشفاء 919

"الصحة": بقي العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد 1051

أعلنت تونس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد-كوفيد 19)؛ فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 919؛ وذلك قبل يوم واحد من السماح للعديد من الأنشطة الاقتصادية باستئناف نشاطها.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان: إنه تم في الساعات الـ24 الأخيرة، إجراء 660 تحليلًا مخبريًّا من بينها تحليلان اثنان، في إطار متابعة المرضى السابقين؛ ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 48476 تحليلًا.

ووفق "القبس" الكويتية، أضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي تحليل إيجابي؛ ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بـ(كورونا) في تونس 1051 حالة، بينها 919 حالة شفاء، و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة)، و84 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة؛ من بينها ثلاثة مقيمين حاليًا في المستشفيات.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن إجراءات جديدة لتخفيف قيود الحجر الصحي والسماح للعديد من الأنشطة الاقتصادية كالمقاهي والمطاعم وغيرها باستئناف نشاطها بداية من اليوم الثلاثاء.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس.. لا إصابات جديدة بكورونا وإجمالي حالات الشفاء 919
سبق

أعلنت تونس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد-كوفيد 19)؛ فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 919؛ وذلك قبل يوم واحد من السماح للعديد من الأنشطة الاقتصادية باستئناف نشاطها.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان: إنه تم في الساعات الـ24 الأخيرة، إجراء 660 تحليلًا مخبريًّا من بينها تحليلان اثنان، في إطار متابعة المرضى السابقين؛ ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 48476 تحليلًا.

ووفق "القبس" الكويتية، أضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي تحليل إيجابي؛ ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بـ(كورونا) في تونس 1051 حالة، بينها 919 حالة شفاء، و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة)، و84 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة؛ من بينها ثلاثة مقيمين حاليًا في المستشفيات.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن إجراءات جديدة لتخفيف قيود الحجر الصحي والسماح للعديد من الأنشطة الاقتصادية كالمقاهي والمطاعم وغيرها باستئناف نشاطها بداية من اليوم الثلاثاء.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
10:39 AM

تونس.. لا إصابات جديدة بكورونا وإجمالي حالات الشفاء 919

"الصحة": بقي العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد 1051

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت تونس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد-كوفيد 19)؛ فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 919؛ وذلك قبل يوم واحد من السماح للعديد من الأنشطة الاقتصادية باستئناف نشاطها.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان: إنه تم في الساعات الـ24 الأخيرة، إجراء 660 تحليلًا مخبريًّا من بينها تحليلان اثنان، في إطار متابعة المرضى السابقين؛ ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 48476 تحليلًا.

ووفق "القبس" الكويتية، أضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي تحليل إيجابي؛ ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بـ(كورونا) في تونس 1051 حالة، بينها 919 حالة شفاء، و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة)، و84 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة؛ من بينها ثلاثة مقيمين حاليًا في المستشفيات.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن إجراءات جديدة لتخفيف قيود الحجر الصحي والسماح للعديد من الأنشطة الاقتصادية كالمقاهي والمطاعم وغيرها باستئناف نشاطها بداية من اليوم الثلاثاء.

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