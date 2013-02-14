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احترازات ورقابة.. "أمانة مكة" تُواصل متابعة التزام المنشآت بـ"ممتثل 2"

"الزايدي": الحملة هدفُها الدعم والتحفيز وتنفيذ الأنظمة البلدية عبر التطوير

واصلت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- حملة "ممتثل2" في المراكز التجارية، لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية لدى أفراد المجتمع كافة.

وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي: تهدف الحملة إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى "الامتثال 2"، وتنفيذ اللوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك أفراد المجتمع في عملية التوعية بأهمية الامتثال في المحافظة على سلامة مرتادي المجمعات والأسواق التجارية ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج "ممتثل2" البلدي ومستهدفاته.

وأضاف: "من الرسائل التوعوية في تعزيز امتثال2، التدابير الوقائية الذاتية، منها لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.. وتأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ جميع التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة".

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احترازات ورقابة.. "أمانة مكة" تُواصل متابعة التزام المنشآت بـ"ممتثل 2"
سبق

واصلت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- حملة "ممتثل2" في المراكز التجارية، لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية لدى أفراد المجتمع كافة.

وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي: تهدف الحملة إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى "الامتثال 2"، وتنفيذ اللوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك أفراد المجتمع في عملية التوعية بأهمية الامتثال في المحافظة على سلامة مرتادي المجمعات والأسواق التجارية ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج "ممتثل2" البلدي ومستهدفاته.

وأضاف: "من الرسائل التوعوية في تعزيز امتثال2، التدابير الوقائية الذاتية، منها لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.. وتأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ جميع التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
02:05 PM

احترازات ورقابة.. "أمانة مكة" تُواصل متابعة التزام المنشآت بـ"ممتثل 2"

"الزايدي": الحملة هدفُها الدعم والتحفيز وتنفيذ الأنظمة البلدية عبر التطوير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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واصلت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- حملة "ممتثل2" في المراكز التجارية، لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية لدى أفراد المجتمع كافة.

وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي: تهدف الحملة إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى "الامتثال 2"، وتنفيذ اللوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك أفراد المجتمع في عملية التوعية بأهمية الامتثال في المحافظة على سلامة مرتادي المجمعات والأسواق التجارية ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج "ممتثل2" البلدي ومستهدفاته.

وأضاف: "من الرسائل التوعوية في تعزيز امتثال2، التدابير الوقائية الذاتية، منها لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.. وتأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ جميع التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة".

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