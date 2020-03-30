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شرطة عسير: القبض على مواطن تلفظ بعبارات غير لائقة إثر تحرير مخالفة منع التجول

أحالته للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقه

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن محمد الدباش، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتسخط ويتذمر ويتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه وإحالته إلى فرع النيابة العامة؛ لتطبيق العقوبة النظامية بحقه.

فيروس كورونا الجديد ⁧منع التجول شرطة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة عسير: القبض على مواطن تلفظ بعبارات غير لائقة إثر تحرير مخالفة منع التجول
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن محمد الدباش، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتسخط ويتذمر ويتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه وإحالته إلى فرع النيابة العامة؛ لتطبيق العقوبة النظامية بحقه.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
07:33 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:32 AM

شرطة عسير: القبض على مواطن تلفظ بعبارات غير لائقة إثر تحرير مخالفة منع التجول

أحالته للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
26
63,848

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن محمد الدباش، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتسخط ويتذمر ويتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه وإحالته إلى فرع النيابة العامة؛ لتطبيق العقوبة النظامية بحقه.

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