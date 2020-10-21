الإمارات تسجل 1538 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1501 متعافياً يرفعون الإجمالي لـ 111.814

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1538 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و1501 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 119.132 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 472 حالة وفاة.

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 111.814 حالة.