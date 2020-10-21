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"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل 1538 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1501 متعافياً يرفعون الإجمالي لـ 111.814

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1538 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و1501 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 119.132 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 472 حالة وفاة.

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 111.814 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1538 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1538 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و1501 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 119.132 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 472 حالة وفاة.

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 111.814 حالة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
02:54 PM

الإمارات تسجل 1538 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1501 متعافياً يرفعون الإجمالي لـ 111.814

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1538 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و1501 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 119.132 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 472 حالة وفاة.

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 111.814 حالة.

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