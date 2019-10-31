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مجدداً.. "تم" يفتح ملف "الاستقدام" و"العقيلي" يفاوض سمسارة خادمات على الهواء

وجّه تساؤلات عديدة لوزير العمل.. وقال "أين وعودكم قبل عام؟"

فتح برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل الإعلامي خالد العقيلي، وتعرضه قناة "SBC"، ملف الاستقدام للعمالة المنزلية مجدداً، والذي ناقشه في حلقة سابقة العام الماضي، حيث سلّطت الحلقة الضوء على ارتفاع أسعار الاستقدام، وكذلك التأجير للعمالة المنزلية من قبل الشركات وتأخر المواعيد الذي ما زال قائماً رغم القوانين التي شرعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية المستهلك، وأهمية مراقبتها وكشف مظاهر السمسرة والسوق السوداء التي استغلت الوضع الراهن.

وعبر البرنامج، أكد الزميل خالد العقيلي مجدداً وجود سماسرة يأوون خادمات مخالفات أو هاربات، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً وعلى الهواء مباشرةً، تفاوض من خلاله مع سمسارة للعاملات المنزلية في السوق السوداء تؤجر خادمات بطريقة غير نظامية.

كما تلقى البرنامج اتصالات من مشاهدين عرضوا معاناتهم من ارتفاع أسعار الاستقدام وتأخر وصول الخادمات.

مقدم البرنامج "العقيلي" وجّه في ختام حلقته تساؤلات عن وعود وزير العمل التي أطلقها قبل عام حول ملف استقدام العمالة المنزلية عندما ظهر في لقاء تلفزيوني، مبشّراً الأسر السعودية بأنه خلال ٦ أشهر سيتم خفض تكلفة الاستقدام من الفلبين إلى ١٠ آلاف ريال، وكذلك فتح الاستقدام من إندونيسيا، وتقليص مدد انتظار وصول الخادمات.

يشار إلى أن برنامج "تم" يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، ويعرض على قناة "SBC" الساعة الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس.

تم برنامج تم الاستقدام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجدداً.. "تم" يفتح ملف "الاستقدام" و"العقيلي" يفاوض سمسارة خادمات على الهواء
سبق

فتح برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل الإعلامي خالد العقيلي، وتعرضه قناة "SBC"، ملف الاستقدام للعمالة المنزلية مجدداً، والذي ناقشه في حلقة سابقة العام الماضي، حيث سلّطت الحلقة الضوء على ارتفاع أسعار الاستقدام، وكذلك التأجير للعمالة المنزلية من قبل الشركات وتأخر المواعيد الذي ما زال قائماً رغم القوانين التي شرعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية المستهلك، وأهمية مراقبتها وكشف مظاهر السمسرة والسوق السوداء التي استغلت الوضع الراهن.

وعبر البرنامج، أكد الزميل خالد العقيلي مجدداً وجود سماسرة يأوون خادمات مخالفات أو هاربات، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً وعلى الهواء مباشرةً، تفاوض من خلاله مع سمسارة للعاملات المنزلية في السوق السوداء تؤجر خادمات بطريقة غير نظامية.

كما تلقى البرنامج اتصالات من مشاهدين عرضوا معاناتهم من ارتفاع أسعار الاستقدام وتأخر وصول الخادمات.

مقدم البرنامج "العقيلي" وجّه في ختام حلقته تساؤلات عن وعود وزير العمل التي أطلقها قبل عام حول ملف استقدام العمالة المنزلية عندما ظهر في لقاء تلفزيوني، مبشّراً الأسر السعودية بأنه خلال ٦ أشهر سيتم خفض تكلفة الاستقدام من الفلبين إلى ١٠ آلاف ريال، وكذلك فتح الاستقدام من إندونيسيا، وتقليص مدد انتظار وصول الخادمات.

يشار إلى أن برنامج "تم" يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، ويعرض على قناة "SBC" الساعة الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
02:30 PM

مجدداً.. "تم" يفتح ملف "الاستقدام" و"العقيلي" يفاوض سمسارة خادمات على الهواء

وجّه تساؤلات عديدة لوزير العمل.. وقال "أين وعودكم قبل عام؟"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتح برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل الإعلامي خالد العقيلي، وتعرضه قناة "SBC"، ملف الاستقدام للعمالة المنزلية مجدداً، والذي ناقشه في حلقة سابقة العام الماضي، حيث سلّطت الحلقة الضوء على ارتفاع أسعار الاستقدام، وكذلك التأجير للعمالة المنزلية من قبل الشركات وتأخر المواعيد الذي ما زال قائماً رغم القوانين التي شرعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية المستهلك، وأهمية مراقبتها وكشف مظاهر السمسرة والسوق السوداء التي استغلت الوضع الراهن.

وعبر البرنامج، أكد الزميل خالد العقيلي مجدداً وجود سماسرة يأوون خادمات مخالفات أو هاربات، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً وعلى الهواء مباشرةً، تفاوض من خلاله مع سمسارة للعاملات المنزلية في السوق السوداء تؤجر خادمات بطريقة غير نظامية.

كما تلقى البرنامج اتصالات من مشاهدين عرضوا معاناتهم من ارتفاع أسعار الاستقدام وتأخر وصول الخادمات.

مقدم البرنامج "العقيلي" وجّه في ختام حلقته تساؤلات عن وعود وزير العمل التي أطلقها قبل عام حول ملف استقدام العمالة المنزلية عندما ظهر في لقاء تلفزيوني، مبشّراً الأسر السعودية بأنه خلال ٦ أشهر سيتم خفض تكلفة الاستقدام من الفلبين إلى ١٠ آلاف ريال، وكذلك فتح الاستقدام من إندونيسيا، وتقليص مدد انتظار وصول الخادمات.

يشار إلى أن برنامج "تم" يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، ويعرض على قناة "SBC" الساعة الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس.

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