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السودان يفتح مجاله الجوي للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل

عقب الاجتماع المفاجئ بين "البرهان" ونتنياهو

أفاد المتحدث باسم الجيش السوداني عامر محمد الحسن، بأن السودان وافق على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي، وذلك بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الخميس).

وذكر "الحسن" أنه كان هناك اتفاق من حيث المبدأ على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني.

وأضاف أن بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة، وأن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي.

وأثار لقاء "البرهان" و"نتنياهو" في أوغندا جدلاً بالسودان، بعدما أعلن مسؤولون إسرائيليون أنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين.

وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعين طارئين حول زيارة أوغندا والتي تقول الحكومة السودانية إنها لم تُبلغ بها.

السودان إسرائيل

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان يفتح مجاله الجوي للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل
سبق

أفاد المتحدث باسم الجيش السوداني عامر محمد الحسن، بأن السودان وافق على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي، وذلك بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الخميس).

وذكر "الحسن" أنه كان هناك اتفاق من حيث المبدأ على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني.

وأضاف أن بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة، وأن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي.

وأثار لقاء "البرهان" و"نتنياهو" في أوغندا جدلاً بالسودان، بعدما أعلن مسؤولون إسرائيليون أنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين.

وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعين طارئين حول زيارة أوغندا والتي تقول الحكومة السودانية إنها لم تُبلغ بها.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
02:53 PM

السودان يفتح مجاله الجوي للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل

عقب الاجتماع المفاجئ بين "البرهان" ونتنياهو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المتحدث باسم الجيش السوداني عامر محمد الحسن، بأن السودان وافق على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي، وذلك بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الخميس).

وذكر "الحسن" أنه كان هناك اتفاق من حيث المبدأ على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني.

وأضاف أن بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة، وأن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي.

وأثار لقاء "البرهان" و"نتنياهو" في أوغندا جدلاً بالسودان، بعدما أعلن مسؤولون إسرائيليون أنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين.

وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعين طارئين حول زيارة أوغندا والتي تقول الحكومة السودانية إنها لم تُبلغ بها.

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