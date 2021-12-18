النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نمو المخزونات الأمريكية يدفع سعر النفط إلى التراجع .. "برنت" بـ 65.77 دولار

التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار

انخفضت أسعار النفط، اليوم، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية نمواً مفاجئاً في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 33 سنتاً أو 0.5 في المئة، إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش.. وكان الخام العالمي قد كسب 1.2 في المئة؛ ليبلغ 66.10 دولار للبرميل أمس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً؛ ما يعادل 0.71 في المئة، إلى 60.51 دولار للبرميل.

المخزونات الأمريكية النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
نمو المخزونات الأمريكية يدفع سعر النفط إلى التراجع .. "برنت" بـ 65.77 دولار
سبق

انخفضت أسعار النفط، اليوم، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية نمواً مفاجئاً في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 33 سنتاً أو 0.5 في المئة، إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش.. وكان الخام العالمي قد كسب 1.2 في المئة؛ ليبلغ 66.10 دولار للبرميل أمس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً؛ ما يعادل 0.71 في المئة، إلى 60.51 دولار للبرميل.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
10:37 AM

نمو المخزونات الأمريكية يدفع سعر النفط إلى التراجع .. "برنت" بـ 65.77 دولار

التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
182

انخفضت أسعار النفط، اليوم، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية نمواً مفاجئاً في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 33 سنتاً أو 0.5 في المئة، إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش.. وكان الخام العالمي قد كسب 1.2 في المئة؛ ليبلغ 66.10 دولار للبرميل أمس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً؛ ما يعادل 0.71 في المئة، إلى 60.51 دولار للبرميل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,413
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,311
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,685
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,108

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة