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"العثيم" يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح أعمال القمة الخليجية

أشاد بحرصهما على لمّ الشمل وتوحيد الصفوف

رفع عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد "العثيم" بجهود وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في لم الشمل وتوحيد الصفوف، والعمل بكل ما من شأنه خير ونماء واستقرار دول الخليج العربية وشعوبها، وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة كل تحديات المستقبل بإذن الله وتوفيقه.

وقال "العثيم": "نجاح القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في محافظة العلا وفي ظل الظروف الصعبة والكثير من التحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم اليوم، يعد إنجازاً تاريخياً، ويؤكد الدور الطليعي للمملكة في لم الشمل ووحدة الأمة وتحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة".

وأضاف: "حكمة قادة دول الخليج العربي وروح الإخاء والتعاون الذي سادت بين الأشقاء تؤكد الرغبة الصادقة في تعميق الروابط الأخوية الراسخة، وتعزيز وحدة الصف ودعم التطلعات الجادة في العمل على فتح صفحات جديدة مشرقة في سبيل تحقيق أمن واستقرار هذه المنظومة ورفاهية شعوبها، ومواجهة كل التحديات التي تحيط بالمنطقة والعالم بكل الثقة والاطمئنان".

واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء أن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها وريادتها في كل المواقع تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.

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"العثيم" يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح أعمال القمة الخليجية
سبق

رفع عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد "العثيم" بجهود وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في لم الشمل وتوحيد الصفوف، والعمل بكل ما من شأنه خير ونماء واستقرار دول الخليج العربية وشعوبها، وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة كل تحديات المستقبل بإذن الله وتوفيقه.

وقال "العثيم": "نجاح القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في محافظة العلا وفي ظل الظروف الصعبة والكثير من التحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم اليوم، يعد إنجازاً تاريخياً، ويؤكد الدور الطليعي للمملكة في لم الشمل ووحدة الأمة وتحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة".

وأضاف: "حكمة قادة دول الخليج العربي وروح الإخاء والتعاون الذي سادت بين الأشقاء تؤكد الرغبة الصادقة في تعميق الروابط الأخوية الراسخة، وتعزيز وحدة الصف ودعم التطلعات الجادة في العمل على فتح صفحات جديدة مشرقة في سبيل تحقيق أمن واستقرار هذه المنظومة ورفاهية شعوبها، ومواجهة كل التحديات التي تحيط بالمنطقة والعالم بكل الثقة والاطمئنان".

واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء أن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها وريادتها في كل المواقع تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
05:58 PM

"العثيم" يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح أعمال القمة الخليجية

أشاد بحرصهما على لمّ الشمل وتوحيد الصفوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد "العثيم" بجهود وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في لم الشمل وتوحيد الصفوف، والعمل بكل ما من شأنه خير ونماء واستقرار دول الخليج العربية وشعوبها، وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة كل تحديات المستقبل بإذن الله وتوفيقه.

وقال "العثيم": "نجاح القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في محافظة العلا وفي ظل الظروف الصعبة والكثير من التحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم اليوم، يعد إنجازاً تاريخياً، ويؤكد الدور الطليعي للمملكة في لم الشمل ووحدة الأمة وتحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة".

وأضاف: "حكمة قادة دول الخليج العربي وروح الإخاء والتعاون الذي سادت بين الأشقاء تؤكد الرغبة الصادقة في تعميق الروابط الأخوية الراسخة، وتعزيز وحدة الصف ودعم التطلعات الجادة في العمل على فتح صفحات جديدة مشرقة في سبيل تحقيق أمن واستقرار هذه المنظومة ورفاهية شعوبها، ومواجهة كل التحديات التي تحيط بالمنطقة والعالم بكل الثقة والاطمئنان".

واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء أن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها وريادتها في كل المواقع تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.

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