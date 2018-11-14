فيديو الضرب المبرح.. بالتأكيد لن يفعلها هذا اللص ثانية

لو علم هذا اللص ما سيحدث له، فربما فكر ألف مرة، قبل أن يُشهر سكينه ويحاول طعن صاحب سوبر ماركت؛ لينتهي بعد دقائق مكوماً على الأرض، غائباً عن الوعي من الضرب المبرح؛ حتى استلمته الشرطة.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية؛ فقد حدثت هذه الواقعة يوم 25 أكتوبر الماضي، في سوبر ماركت بمدينة دونغ غوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، حين دخل رجل يرتدي قميصاً أزرق ويضع على وجهه قناعاً (بحجة الوقاية من التلوث)، ثم طلب من صاحب السوبر ماركت سجائر ومشروباً، وتظاهر أنه مشغول بالعمل على جواله؛ بينما كان البائع يضع المشتريات في الأكياس.

وفي اللحظة التالية، أشهَرَ اللص سكيناً كبيراً في وجه صاحب السوبر ماركت؛ محاولاً طعنه بها، ومطالباً بالأموال؛ لكن رد فعل صاحب المحل جاء سريعاً؛ إذ دخل في مضاربة قوية مع اللص، حتى تمكن من انتزاع السكين من يده، ثم طرحه أرضاً، وبعدها راح صاحب السوبر ماركت يكيل له الضربات واللكمات حتى فقَد اللص وعيه وتكوّم على الأرض.

وبسرعة اتصلت زوجة صاحب السوبر ماركت بالشرطة، التي وصلت ونقلت الرجلين إلى المستشفى وهما بحالة جيدة، ثم أوقفت اللص الذي يخضع للتحقيق بتهمة السرقة المسلحة.

بالتأكيد لن يفعلها اللص ثانية؛ فالسجن في انتظاره، وربما صاحب محل آخر يدافع عن ماله وممتلكاته.