"أمير عسير" يعقد اللقاء الثاني مع شباب وفتيات بلقرن

ناقَشَ رؤاهم لإبراز عوامل الجذب السياحي ومميزات المحافظة

الْتقى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، شباب محافظة بلقرن، واطلع على ما تم إنجازه بعد الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه من الأعمال؛ في مقدمتها تنظيم ورشة مسك للفنون التي استفاد منها أكثر من 150 فنانًا وفنانة من أبناء المحافظة.

وناقش أمير عسير رؤية الشباب ودورهم في إبراز المحافظة بما تتميز به من عوامل جذب سياحي تحتاج مزيدًا من الخدمات ودور الشباب في تطويرها والمحافظة عليها.

واستعرض الأمير تركي بن طلال -خلال اللقاء- ما تم إنجازه من المبادرات الشبابية والمشروعات التي يطمح شباب المحافظة في تطويرها؛ كتفعيل دور الفِرَق التطوعية في الاحتفالات والمناسبات المختلفة، إلى جانب تأمين مقر دائم لفريق التطوع الوطني "سندكم" بالمحافظة، إضافة لتدشين جمعية "سندهم" التي تهدف إلى رعاية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، وتساهم في تعليمهم وتدريبهم من خلال الدورات التي تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.

ونوقش خلال اللقاء عدد من الفرص الشبابية وسبل تحقيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى مناقشة إيجاد مركز لإبراز أعمال وإبداعات شباب المحافظة وبلورة أفكارهم وتنفيذها على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء، أثنى أمير منطقة عسير على ما تتميز به المحافظة من همم مبشرة بمستقبل زاهر.